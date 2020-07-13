Wayfair'dan 'insan kaçakçılığı' ve 'Tom Hanks işbirliği' iddialarıyla ilgili açıklama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi Wayfair, çocuk kaçakçılığı yaptığı ve ünlü oyuncu Tom Hanks gibi isimlerin de olduğu bir şebekenin parçası olduğu iddialarını reddetti.

Şirket internet sitesi üzerinde kaybolan çocukların isimleriyle yüksek fiyatlarda mobilyalar satması sebebiyle "çocuk ve insan kaçakçılığı" yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Wayfair sözcüsü Susan Frechette FOX Business'e e-mail yoluyla yaptığı açıklamada, " Bu iddialar elbette gerçek değil. İnternet istesi üzerinde yüksek fiyata satılan dolaplar, endüstriyel kategoride yer alıyor ve fiyatlamalar doğrudur," ifadelerini kullandı.

Firma daha önce yaptığı açıklamasında söz konusu ürünlerin yanlış fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplar olduğunu söylemiş, ürünleri yeniden adlandırmak üzere siteden kaldırıldığını duyurmuştu.

9 Temmuz’da PrincessPeach1987 adlı bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya atılan bu iddia, ABD ve tüm dünyada hala gündemdeki yerini koruyor.

İddiaya göre Wayfair'in internet sitesinde listelenen söz konusu pahalı ürünlerin stok tutma birimine verilen isim olan SKU kodları, Rus arama motoru Yandex’e yazıldığında genç kızların fotoğraflarına ulaşıldığı söyleniyor.

Hollywood yıldızı Tom Hanks'de bu işin içerisinde iddiaları

Ünlü Hollywood yıldızı Tom Hanks’in sosyal medya hesabından yıllar boyunca bazı objelerin fotoğraflarını çekerek paylaştığı biliniyor. Ancak Hanks'in 2016'da paylaştığı bir görselde asfalt üzerine yazılmış "SRC USA" ifadesi yer alması ünlü oyuncunun Wayfair skandalıyla ilgisi olduğu şüphelerini de beraberinde getirdi.