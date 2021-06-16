Windows 11’e ait olabilecek ekran görüntüleri sızdırıldı

Windows 11 tasarımı son bir haftanın en çok merak edilenlerinden biri. Sızdırılan bu görseller, Microsoft'un yeni jenerasyon işletim sistemi olabilir.

Bu ayın başlarında Windows 11 konuşulmaya başlandı. Microsoft, Windows 10’dan sonra yeni bir jenerasyonun duyurulmayacağını geçmişte açıklamıştı. Fakat artık sızıntılar ile resmi açıklamalar karşılaştırıldığında Windows 11 gerçekten geliyor olabilir. En çok merak ettiğimiz konulardan biri tabii ki tasarımı. Windows 11 tasarımı olabilecek iki görsel bizleri heyecanlandırdı.

Windows 11 tasarımı olduğu söylenen görseller

Windows 11 ile ilgili gerçekten çok az bilgiye sahibiz, hatta tanıtılacağı bile kesinleşmiş değil. Bu yüzden mevcut sızıntılara oldukça şüpheli yaklaşıyoruz. Yine de paylaşılan bu iki görsel incelenmeye değer.

Windows 11 tasarımı olduğu söylenen ekran görüntüsü

Windows 11 tasarımı olduğu söylenen ekran görüntüsü – 2

Bu ekran görüntülerinin iptal edilen Windows 10X işletim sistemine son derece benzediğini söyleyebiliriz. Windows 95’den beri gördüğümüz, şekli sabit kalan görev çubuğu tıpkı macOS’te olduğu gibi ortalanmış.

Eğer Windows 11 tasarımı, alıştığımızın dışında olursa Microsoft; bu tasarımı sevmeyenler için eski tasarımları kullanma seçeneği sunmak zorunda. Çünkü insanlar alıştıkları ve basit gördükleri şeylerin değişmesini istemiyor. Hatırlarsanız Windows 8 çıktığında başlat menüsünün tamamen değişmesi çok olumsuz tepki toplamıştı. Hatta Windows 8’in başarısız bir işletim sistemi olmasının en büyük nedeni de buydu.

Uzun lafın kısası Microsoft’tan daha iyi ama yabancı gelmeyen bir tasarım bekliyoruz. 24 Haziran’da tanıtılacak şey her ne ise kullanıcıların beklentisi daha az sorunlu bir deneyim.

Windows 11, eski sistemlerin işini bitirecek mi?

Microsoft’un “yeni jenerasyon Windows“‘u elbette daha dolu bir deneyim sunacak. Eski sistemler kullananlar Windows 10’u kullanmakta epey zorlanıyor. Özellikle bilgisayarında SSD yerine HDD kullananlar, performanstan oldukça şikayetçi. 24 Haziran’da tanıtılan her ne olursa olsun 2021 ve sonrasında güncel bir işletim sistemi kullanmak kesinlikle SSD gerektiriyor.