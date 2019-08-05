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WP: Türkiye, ABD’nin 15 kilometrelik ‘güvenli bölge’ teklifini reddetti

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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yapacağı askeri harekatı önlemek için son bir teklifte bulunduğu, ancak Türkiye’nin öneriyi reddettiği belirtildi.
WP: Türkiye, ABD’nin 15 kilometrelik ‘güvenli bölge’ teklifini reddetti

TC  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında, “Fırat’ın doğusuna gireceğiz, bunu ABD ve Rusya’yla da paylaştık”demişti. Erdoğan harekatın başlangıcıyla ilgili bir tarih bildirmemişti.

Washington Post’un haberine göre, ABD yönetimi, Türkiye’ye Suriye sınırının güneyinde, 15 km derinliğinde ve 140 km uzunluğunda bir alanda Kürt grupların olmadığı bir ‘güvenlik alanı’ oluşturma teklifinde bulundu. Öneride, Kürt grupların bu alanın gerisine çekilmesi öngörüldü.

Habere göre, Türkiye, Fırat nehri ile Irak arasında kalan bölgenin üçte ikisinin güvenlik altına alınacağını da taahhüt eden ABD’nin bu teklifini reddetti.

Haberde Türkiye’nin bu güvenli alan oluşturmasındaki bir diğer nedenin ülkede bulunan 3.6 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi bu alana göndermek olduğu ifade edildi.

Öte yandan TC Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile Türkiye’nin güvenlik bölge görüşmelerinin bugün saat 10.00’da başladığını açıkladı.

‘Güvenli bölge’ oluşturulmasında ısrar eden Türkiye, 15 km yerine 30 km derinliğinde bir alanın kontrolünü ‘tek başına’ ele almak istiyor.

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