Yağışlar bugünden itibaren devam edecek

Yağışlı havanın etkisindeki bölgede, bugün ve yarın yer yer sağanak, cuma ise gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Dairesinin 5-11 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
Hafta boyunca hava, genellikle parçalı bulutlu geçecek, bugün ve yarın yer yer sağanak, cuma günüyse gök gürültülü sağanak bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, çarşamba kuvvetli esecek.
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