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Yağışlı hava etkisini kaybediyor

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Meteorolojiye göre, önümüzdeki günlerde hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek. Yarın ise yer yer hafif sağanak bekleniyor.
Yağışlı hava etkisini kaybediyor

Yağışlı hava etkisini kaybediyor. Meteorolojiye göre, önümüzdeki günlerde hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek. Yarın ise yer yer hafif sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinin 20 – 26 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısı alçak, ikinci yarısında yüksek basınç sistemiyle, serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hafta boyunca hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek. Yarın yer yer hafif sağanak bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk yarısı güney ve batı, diğer yarısı kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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