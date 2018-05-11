  • BIST 101.922
  • Altın 182,721
  • Dolar 4,2883
  • Euro 5,1250
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Yağmur geliyor

» »
Yağmur geliyor
Yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve Pazar günü, yer yer sağanak yağmur beklendiğini kaydetti.


Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Mayıs dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli; Cumartesi ve Pazar günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, hafta sonunun ardından parçalı bulutlu olacak.


En yüksek hava sıcaklığı, önümüzdeki günlerde iç kesimler ve sahillerde 26-29, Pazartesinden sonra ise iç kesimlerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Batılı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bu hafta yağmur bekleniyor15 Kasım 2017 Çarşamba 18:03
  • En fazla yağış Girne’ye düştü04 Kasım 2017 Cumartesi 12:47
  • Bu haberi okumadan plan yapmayın!27 Ekim 2017 Cuma 14:37
  • En çok yağış nereye düştü?27 Ekim 2017 Cuma 13:14
  • Bu hafta hava nasıl?18 Ekim 2017 Çarşamba 16:06
  • Hafta sonu yağmur var mı?06 Ekim 2017 Cuma 18:07
  • Bu hafta yağmur var mı?04 Ekim 2017 Çarşamba 17:29
  • En çok nereye yağmur düştü?01 Ekim 2017 Pazar 15:30
  • Hafta sonu hava nasıl? Meteoroloji uyardı!29 Eylül 2017 Cuma 14:50
  • Hafta sonu hava nasıl?22 Eylül 2017 Cuma 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti