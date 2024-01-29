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Yakın Doğu Koleji Öğrencileri Türkiye Okullar Arası Yüzme Şampiyonası Finalleri'nde KKTC'yi Temsil Edecek

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Yakın Doğu Koleji Öğrencileri Türkiye Okullar Arası Yüzme Şampiyonası Finalleri'nde KKTC'yi Temsil Edecek
Yakın Doğu Koleji Öğrencileri Türkiye Okullar Arası Yüzme Şampiyonası Finalleri'nde KKTC'yi Temsil Edecek

Yakın Doğu Koleji öğrencileri Barkan Cem Aykut ve Enes Kansız, Şubat ayında Türkiye Okullar Arası Yüzme Şampiyonası Finalleri’nde KKTC için kulaç atacak

2023’te katıldıkları yarışlarda yüzme alanında büyük başarılar elde eden Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Barkan Cem Aykut ve Enes Kansız, 2024’le birlikte kaldıkları yerden büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

Yakın Doğu Koleji 9’uncu sınıf öğrencisi Barkan Cem Aykut ve 12’inci sınıf öğrencisi Enes Kansız, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Liseler Arası Yüzme Şampiyonası’nda kırdıkları rekorlarla Türkiye Okullar Arası Yüzme Şampiyonası Finalleri’nde KKTC’yi temsil etme hakkı kazandı. Yakın Doğu Koleji’nin genç yüzücüleri, 23-25 Şubat tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Okullar Arası Yüzme Şampiyonası Finalleri’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kulaç atacak.

Yakın Doğu Koleji’nin altın kulaçları..

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Enes Kansız, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Liseler Arası Yüzme Şampiyonası’nda; 50 metre kelebek kategorisinde 00:27.12 ve 50 metre serbest kelebek kategorisinde elde ettiği 00:26.91 derecesi ile okul sporları rekorunu kırdı. 100 metre kelebek kategorisindeki 00:58.93 derecesi ile 17-18 yaş ve 19+ KKTC rekorunu kıran Enes Kansız ayrıca 200 m kelebek kategorisinde de 02:15.49 derecesi ile yine okul sporları rekorlarının sahibi oldu.

2023-2024 sozunda Türkiye’de katıldığı yüzme yarışlarında Türkiye birinciliği dahil pek çok başarı elde eden Yakın Doğu Koleji öğrencisi Barkan Cem Aykut ise 200 metre kurbağalama kategorisinde 02:41.70 derecesi ve 100 metre kurbağalama kategorisinde 01:13.29 derecesi ile birinci oldu. Başarılı yüzücüler birçok kategorisinde iki ve daha fazla altın madalya ile bu kez Türkiye’de yarışmaya devam edecek.

Ömer Özkan: “Öğrencilerimiz Barkan Cem Aykut ve Enes Kansız’a, Türkiye Okullar Arası Yüzme Şampiyonası Finalleri’nde üstün başarılar diliyorum.”

Sporun ve sanatın öğrencilerin karakter gelişiminde ve liderlik becerilerinde önemli bir rol oynadığını söyleyen Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan, “Bu nedenle, öğrencilerimizin akademik başarıları kadar sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Öğrencilerinin elde ettikleri başarılarla, okullarının ve ailelerinin gurur kaynağı olduklarını söyleyen Özkan, “Başarıları ile bizleri gururlandıran öğrencilerimiz Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda da ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyorlar. Öğrencilerimiz Barkan Cem Aykut ve Enes Kansız’a, Türkiye Okullar Arası Yüzme Şampiyonası Finalleri’nde üstün başarılar diliyorum” ifadesini kullandı. Ömer Özkan, Yakın Doğu Koleji öğrencilerini yarışmalara hazırlayan Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu eğitmenlerinden Avni Cankurt’a da teşekkür etti.barkan-cem-aykut-001.jpgenes-kansiz2.jpg

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