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Yakın Doğu Koleji sıralama, seviye tespit ve giriş sınavı yapıldı

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Yakın Doğu Koleji 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı bugün yapıldı, sonuçlar açıklandı.
Yakın Doğu Koleji sıralama, seviye tespit ve giriş sınavı yapıldı

Yakın Doğu Koleji 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı bugün yapıldı, sonuçlar açıklandı.

Sınav, Yakın Doğu Koleji ortaokul ve lise binaları ile Mağusa Namık Kemal Lisesi'nde yer aldı.

YDK'dan verilen bilgiye göre, iki oturumlu sınavda öğrenciler, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, Türkçe ve İngilizce soruları yanıtladı.

Sınav sonucunda hiçbir okul ücreti ödemeden 9 ay boyunca 500TL harçlık da alacakları Dr. Suat Günsel Bursu’nu 22 öğrencinin almaya hak kazandığı ayrıca 18 öğrencinin tam burs, 29 öğrencinin yarım burs ve 38 öğrencinin de çeyrek burs olmak üzere toplam 107 öğrencinin burs alacağı açıklandı.

Sınav sonuçları ile Yakın Doğu Koleji ve eğitim programları hakkındaki her türlü bilgiye nec.k12.tr web adresinden ulaşılabileceği veya 08.30-12.30 saatleri arasında Yakın Doğu Koleji Müdürlüğünden gerekli bilgiler alınabileceği duyuruldu.

Dr. Suat Günsel Bursu alan öğrencilerin 26 Haziran'a; tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise haklarını yitirmemeleri için 3 Temmuz'a okul sekreterliğine başvurmaları istendi.

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