Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Tarafından Tamamlayıcı Tıp Yaklaşımları Hakkında Eğitimler Verildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) tarafından “Bilimsel Yönleriyle Tamamlayıcı Tıp Yaklaşımları” sempozyumu düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen ve koordinatörlüğünü Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış’ın yaptığı sempozyum kapsamında, katılımcılara Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları: Fitoterapi ve Aromaterapi, eczacı gözüyle besin destek ürünleri” gibi başlıklarda detaylı olarak eğitimler verildi.

Öğretim üye ve elemanları, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra Girne Üniversitesi “60+ Tazeleme Üniversitesi” öğrencileri de katılımcı olarak yer aldığı sempozyumda, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İnsan Çalış, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü ve Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli ile eczacılıkta 50. yılını kutlayan Rebul Eczanesi sahibi Ecz. Mehmet Müderrisoğlu eğitici olarak yer aldı. Kurs sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.

Gerçekleştirilen “Bilimsel Yönleriyle Tamamlayıcı Tıp Yaklaşımları” sempozyum olan yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve DESAM Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, DESAM’ın günümüz bilim ve teknolojisini takip ederek güncel ve yararlı kurslar düzenlemeye devam edeceğini dile getirdi.