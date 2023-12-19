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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde 3D Teknolojiyle Kapalı Ameliyatlar

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde Yenilikçi Teknoloji ile Gerçekleştirilen 3D Kapalı Ameliyatlar: İyileşme Hızlanıyor, Komplikasyon Riski Azalıyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde 3D Teknolojiyle Kapalı Ameliyatlar

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde kapalı ameliyatlar, üç boyutlu görüş sağlayan 3D görüntüleme teknolojisi ile gerçekleştiriliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde küçük kesi ile yapılan kapalı ameliyatlar, 3D teknolojisinden yararlanılarak yapılıyor. Genel cerrahi, göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi, kadın hastalıkları ve üroloji gibi pek çok branşta kullanılabilen 3 boyutlu görüntüleme teknolojisinde, 3D kamera sistemine bağlı monitörler ve özel gözlüklerden yararlanılıyor. Bu teknoloji sayesinde ameliyatlarda komplikasyon riski azalırken, hastaların iyileşme süreci de hızlanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde kapalı ameliyatlarda kullanılmaya başlanan 3D görüntüleme teknolojisi, cerrahi travmayı, hastanede kalış süresini ve ameliyat sonrası ağrıyı azaltarak hastanın daha konforlu bir tedavi süreci geçirmesine de olanak sağlıyor. 3D kamera sistemine bağlı monitörler ve özel gözlükler sayesinde elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler, en komplike ameliyatları bile daha kolay hale getiriyor.

Kapalı ameliyatlarda cerrahlar yaygın olarak 2 boyutlu görüntüleme sistemleri kullanıyor. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte kullanılmaya başlanılan 3D görüntüleme yöntemleri, cerrahlara çok daha gerçek bir görüntü imkanı sağlayarak özellikle komplike işlemlerde ameliyat süresini ve hata oranını azaltıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde de kullanılmaya başlanan 3D görüntüleme sistemleri oluşturduğu derinlik hissinin verdiği anatomiye hakimiyet ve geniş çalışma alanı, ameliyatın tüm aşamalarında cerrahlara daha güvenli ve daha kararlı hareket imkanı sağlıyor.

3D görüntüleme sistemlerinin avantajları

Cerrahi robotlarda da tercih edilen açık üç boyutlu ekran, cerrahın konsol başında değil cerrahi ekibiyle birlikte aynı ekrana bakarak uyum içinde ameliyatları yapmasını sağlıyor. Cerrahi alanın çok daha net görülebilmesine imkan sağlayan sistemle, insan gözünün göremeyeceği boyuttaki dokular da çok daha net bir şekilde görünür hale geliyor. Üç boyutlu kamera ve ekran dışında, cerrahın komutlarına çok hassas bir şekilde yanıt vermesini sağlayan, adeta bir robot gibi çalışan pnömatik kol da en karmaşık ameliyatları çok daha kolay hale getiriyor. Bu hakimiyet ile komplikasyon riski de minimuma iniyor.

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz: “Yeni üç boyutlu ekran ve pnömatik kol ile yapılan kapalı ameliyatlar güvenle gerçekleştiriliyor”

Tıp alanındaki teknolojik gelişmelerin cerrahi branşlara büyük kolaylıklar sağladığını ve ameliyatların çok daha küçük kesilerden daha güvenli bir şekilde yapılabildiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde kullanıma sunulan üç boyutlu kamera, ekran ve pnömatik koldan oluşan yeni sistem ile kapalı ameliyatların, klasik laparoskopi monitörleri tarafından sağlanan iki boyutlu görüntülere göre hem hasta hem de hekim konforuna yönelik büyük avantaj sağladığını ifade etti. Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, “Yüksek çözünürlüklü görüntüleme özelliği sayesinde, operasyon sırasında kaliteli görüş ve derinlik duygusu elde ediliyor, işlemler hassasiyetle yapılabiliyor. Ameliyatlarda komplikasyon riski azalıyor, hastaların iyileşme süreci hızlanıyor” dedi.

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