Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri “Cumartesi Konserleri” ile coşacak!

Güçlü altyapısı ile sunduğu akademik olanakların yanı sıra, öğrencilerine renkli bir kampüs hayatı sunan Yakın Doğu Üniversitesi, “Cumartesi Konserleri” ile yeni bir etkinlik programı başlattı. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından her hafta Cumartesi günleri düzenlenecek olan konser serisinin ikincisi, 29 Ekim’de Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün en işlek yerlerinden Köprüaltı’nda yapılacak.

Eğlenceye devam!

“Eğlenceye devam” sloganı ile gerçekleşecek etkinlik, 29 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te başlayıp saat 22.00’ye kadar kesintisiz devam edecek. Programın ilk bölümü, MR Joker’in DJ performansı ile saat 15.00’te başlayacak. Saat 17.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür, Spor Dairesi Dans Ekibinin bir saatlik gösterisi ile devam edecek olan eğlence, Kuzey Kıbrıs’ın yerli müzik gruplarından Kiwi’nin konseriyle sürecek. Türkçe ve İngilizce şarkılardan oluşan pop ve rock repertuarı ile dinleyicileri coşturacak olan Kiwi’nin konseri saat 18’de başlayacak. Konserin ardından saat 20.00’da Dj Mr. Joker yeniden sahne alarak, iki saatlik performansıyla öğrencileri coşturmaya devam edecek.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Bir yandan akademik üretkenliğimiz ile adımızı dünyanın en iyi üniversiteleri arasına yazdırırken diğer yandan öğrencilerimize kültür ve sanatla iç içe, zengin sosyal olanaklara sahip bir kampüs hayatı sunuyoruz.”

Hafta içinde Times Higher Education tarafından açıklanan “Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2023” alan sıralamalarında, 6 kategoride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en iyi üniversitesi olarak yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin; Bilgisayar Bilimleri’nde dünyada ilk 175, Mühendislik alanında dünyada ilk 200, Eğitim alanında dünyada ilk 500, Klinik ve Sağlık alanında 501-600, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında da ise 601- 800 bandında yer aldığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Bir yandan akademik üretkenliğimiz ile adımızı dünyanın en iyi üniversiteleri arasına yazdırırken diğer yandan öğrencilerimize kültür ve sanatla iç içe, zengin sosyal olanaklara sahip bir kampüs hayatı sunuyoruz” ifadesini kullandı.

21 Ekim’de başlan “Cumartesi Konserleri” serisi ile Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerine eğlenerek sosyalleşecekleri bir ortam hazırlamayı hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Özkum, “Geleneksel hale getirmeyi planladığımız Cumartesi Konserleri, yıl boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde eğlenceyi zirveye çıkaracak!” dedi.