Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri “Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor” etkinliği kapsamında Telsim’i ziyaret etti

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin “Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor” etkinlik dizisi kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri Telsim’i ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencilerini sektörlerle tanıştırmak, kurum yönetim yapılarını yerinde inceleyip kurumsal işleyişi yakından gözlemlemelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kamil Kanipek ve öğretim elemanları da eşlik etti.

Telsim Yönetimi, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri ile buluştu!

Ziyarette, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, Network Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Bayram, IT ve Katma Değerli Servislerden (VAS) Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Togan Çakmak, İş Sürekliliği Müdürü Fikret Veysi ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Emine Lekesiz, öğrencilere bir er sunum yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanlarının katıldığı sunumda, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, genç iletişimcilere kendi mesleki kariyer yolculuğu, kurumsal ve sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Bir Vodafon Grup şirketi olan Telsim’in yöneticileri ise kendi alanlarındaki kurumsal uygulamalar, gelecek teknolojiler ve bunların iş hayatını nasıl şekillendirdiği ile ilgili sunumlar yaparak mesleki tecrübelerini aktardı.

Doç. Dr. Ayhan Dolunay: “Öğrencilerimizi, aldıkları teorik eğitimi somutlaştırarak, profesyonel hayata hazır bir şekilde mezun etmeyi amaçlıyoruz.”

Düzenledikleri “Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor” etkinliği ile öğrencilerinin eğitim gördükleri alanlarda edindikleri teorik bilgiyi sektör profesyonelleri ile bir araya gelerek somutlaştırmalarını amaçladıklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Dolunay, “En önemli önceliklerimizden biri, öğrencilerimizi profesyonel hayata hazır bir şekilde mezun etmek. Sahip olduğumuz güçlü altyapı ve teknolojik olanaklarla öğrencilerimize kendi alanlarında geniş bir uygulama alanı açarken, meslek profesyonelleri ile bir araya getirerek vizyonlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

“Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor” etkinlik dizisinin ilkini güçlü kurumsal yapısıyla dikkat çeken Telsim’e gerçekleştirdiklerini söyleyen Doç. Dr. Dolunay, öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini aktaran Telsim Yönetimi’ne de teşekkür etti.