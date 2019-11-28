Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez’inden “Çocuk ve Aile Eğitimi”

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Sarayında gerçekleşen seminerde, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi yönetim kurulu üyeleri Doç. Dr. Yağmur Çerkez ve Uz. Barış Başel, çocuk ve aile eğitimi üzerine katılımcılara detaylı bilgiler aktararak, yapılan somut projelerden ve çocuk haklarına yönelik yapılması gerekenler ile önerilerden bahsettiler.

Doç. Dr. Yağmur Çerkez, aile eğitimde çocuğu tanımanın ve sorumluluklarının farkında bireyler yetiştirmenin toplumsal dönüşümde büyük rol oynadığını, aile içi iletişimde çatışma ve çözümleme stratejilerinin gerekli olduğunu dile getirdi. Uz. Barış Başel ise toplumda yaşanan somut örneklerden yola çıkarak cinsiyet ve değerler konusunda toplumsal dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik önerilerde bulundu.

Bilimsel Projelerle Toplumsal Farkındalık Yaratılmalı…

Seminerin açılında konuşan Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eş başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, üniversitelerin toplumsal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılmasında büyük rol oynadığını, merkezin çocuk, kadın ve engelliye yönelik toplumsal projelere, seminerlere yönelik faaliyetlerde öncülük ettiğini vurguladı.

Sadece konuya dikkat çekmenin yeterli olmadığını, bu yüzden bilimsel dayanağın ve projelendirmenin de önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Altınay, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezinin yıllık faaliyetlerinde hem projelere hem de panel, konferans ve seminerlere yer verildiğini anlattı.

Prof. Dr. Altınay, yıllık faaliyetlerinde; Duyarlılık Eğitimi, Girişimcilik ve Yenilikçilik, Kamu Kurum ve Kuruluşlara farkındalık seminerlerinin de gerçekleşeceğini, aynı zamanda Kadın ve Toplum, Toplumsal Araştırma, Kadın ve Dönüşüm, Engelsiz Toplum panellerinin yer alacağı, Engelsiz Turizm ve Sağlık Konferansı ile Yeni Kuşak Çocuk: Dijital Liderler Konferansının gerçekleşeceğini de belirtti.

Eğitimi ve Toplumsal Farkındalığın Üzerinde Durulmalı…

Seminerin kapanışında söz alan Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi eş başkanı Prof. Dr. Fahriye Altınay ise, tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek çocukların geleceğimiz olduğunu, geleceği inşa ederken de aile eğitimi ve toplumsal farkındalığın toplumda yaygınlaştırılarak evrensel değerler ve insan hakları çerçevesinde engelli çocuk ve ailelerin toplumda eşit bakış ve yaşayış koşullarına sahip olması gerektiğini vurguladı.