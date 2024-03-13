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Yakın Doğu Üniversitesi ve Yüksek Seçim Kurulu Arasındaki İş Birliği Protokolü Yenilendi

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KKTC Seçimlerine Teknik Destek: Yakın Doğu Üniversitesi ve Yüksek Seçim Kurulu İş Birliği Güçlendirildi
Yakın Doğu Üniversitesi ve Yüksek Seçim Kurulu Arasındaki İş Birliği Protokolü Yenilendi

Yüksek Seçim Kurulu ve Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolü yenilendi

Yakın Doğu Üniversitesi ile Yüksek Seçim Kurulu arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde yapılacak seçimlere yönelik teknik ve akademik iş birliği protokolü yenilendi. Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in imzaları ile süresi uzatılan protokol; cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimleri ile halk oylamalarını kapsıyor.

İki kurum arasındaki iş birliği protokolünün yenilenmesi için düzenlenen imza törenine Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Yüksek Seçim Kurulu üyeleri de katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, gerekli hallerde YSK’ya teknik destek vermeye devam edecek

Yenilenen iş birliği protokolü ile Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’de yapılacak seçimlerde, YSK’nın ihtiyaç duyması halinde, teknik destek vermeye devam edecek. Protokol kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’de yapılacak seçimlere ilişkin hazırlıkların yapılması, programın hazırlanması, sonuçların alınması ve bunların Radyo ve Televizyon vasıtasıyla halka duyurulması veya yansıtılmasını mümkün kılacak bilgisayar sistemleri konusunda, talep edilmesi halinde YSK’ya teknik destek ve danışmanlık verecek.

Narin Ferdi Şefik: “Bir sorun olması durumunda, Yakın Doğu Üniversitesi’nin teknik destek için yanımızda olduğunu bilmek bizim için büyük bir güvencedir.”

Yakın Doğu Üniversitesi ile Yüksek Seçim Kurulu arasındaki iş birliği protokolünün yenilenmesi için bir araya geldiklerini söyleyen Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, “Bir sorun olması durumunda, Yakın Doğu Üniversitesi’nin teknik destek için yanımızda olduğunu bilmek bizim için büyük bir güvencedir” dedi.

Narin Ferdi Şefik, yinelenen iş birliği protokolüne ilişkin; “Son birkaç seçimdir, seçim süreçlerini kendi bilgi işlem ekibimizle birlikte pürüzsüz bir şekilde yürüttük. Bu vesile ile bilgi işlem ekibimize de teşekkür ediyorum. Ancak teknik bir sorun yaşamamız durumunda, bir üniversiteden destek alabiliyor olmak bizim için büyük bir güvencedir. Bu desteği de, bize yıllardır Yakın Doğu Üniversitesi sağlıyor. Bu iş birliğimizin devamından mutluluk duyuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bilgisayar Bilimleri alanında dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasında gösterilen bir üniversite olarak, olanaklarımızı devletimizin hizmetine sunmayı, ülkemize karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereği olarak görüyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzun yıllardır Yüksek Seçim Kurulu’na bilgisayar sistemleri konusunda teknik destek ve danışmanlık verdiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise “Times Higher Education tarafından, Bilgisayar Bilimleri alanında dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasında gösterilen bir üniversite olarak, olanaklarımızı devletimizin hizmetine sunmayı, ülkemize karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereği olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağlıktan, tarıma, eğitimden bilişime kadar ihtiyaç duyulan her alanda devletle tam bir uyum içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yüksek Seçim Kurulu’na sağladığımız teknik destek ve danışmanlıkla, demokratik süreçlerin daha verimli ve güvenilir bir şekilde işlemesine katkı sağlamaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

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