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Yaklaşık 130 milyarlık döviz satışı: Erdoğan’a göre bir kısmı ‘tuzaklarla mücadelede’ kullanıldı

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TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonundan bu yana iktidarla muhalefet arasında tartışma konusu olan Türkiye’nin döviz rezervlerinin bir bölümünün ‘ekonomik tuzaklarla mücadelede’ kullanıldığını söyledi.
Yaklaşık 130 milyarlık döviz satışı: Erdoğan’a göre bir kısmı ‘tuzaklarla mücadelede’ kullanıldı

Rezerv tartışması CHP’nin hafta sonunda Twitter hesabından “Damadı kimler susturuyor? 128 milyar dolara ne olduğunu kimler saklıyor” başlıklı paylaşımıyla tekrar alevlendi.

Paylaşımda MB’nin döviz rezervinin eksi 47 milyar dolara düştüğü belirtilerek, “Bunların hesabının sorulmasını kimler engelliyor” ifadeleri yer aldı.

Erdoğan ise damadı Berat Albayrak döneminde MB rezervlerinde yaşanan düşüşü, ‘ödemeler dengesinde sıkıntı yaşamamak adına yapıldığı’ söylemiyle savunurken, rezervleri yeniden rekor seviyelere ve üzerine çıkaracaklarını söyledi.

Erdoğan, partisi AKP’nin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında konuya tekrar değindi.

Cumhurbaşkanı “Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. (Kemal) Kılıçdaroğlu’nun sürekli sorup durduğu dövizlerin önemli bir bölümü, işte bu mücadelede kullanılmıştır” diye konuşurken, kuru ve faizi çok yükseklere taşıyarak toplumsal kargaşa peşinde olanların oyunlarını bu sayede bozduklarını dile getirdi.

Erdoğan, önceki gün rezervlerin 95 milyar dolar seviyesinde olduğunu söylemesine rağmen piyasa uzmanları ve bankacılar net rezervlerin eksi 40 milyar dolar dolaylarında olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, yaklaşık 130 milyarlık döviz satışında alıcının kim olduğunun da belli olmadığını söylüyor.

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