Yalnız hisseden kişilerin beyinlerinin farklı çalıştığı keşfedildi

"Sosyal bağlantı kurmayı onlar için daha da zorlaştırıyor"

Genç yetişkinler üzerinde yapılan küçük çaplı bir analiz, yalnız hisseden insanların beyinlerinin bilgileri işleme biçiminde önemli farklılıklar olduğunu ortaya koydu.

ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada 66 genç yetişkinin beyni, görüntüleme teknikleriyle analiz edildi.

Bulgular, neden bazı kişilerin çevresi tarafından anlaşılmadığını hissettiğini ve neden yalnızlık çektiğini açıklamayı sağlayabilir.

Çalışmada 18 ila 21 yaşlarındaki genç yetişkinlere bir dizi video izletildi. Bu videolar duygusal müzik kliplerinden spor müsabakalarına kadar uzanıyordu.

Katılımcılar bu videoları izlerken beyin dalgaları da fMRI makinesiyle görüntülendi.

Daha sonra katılımcılara ne denli yalnız hissettiklerini ölçme amacıyla anket soruları yöneltildi. Araştırmacılar, beynin 214 farklı bölgesinin videolardaki uyaranlara zaman içinde nasıl tepki verdiğini analiz etti.

Bunun ardından anket cevaplarıyla fMRI sonuçları kıyaslanarak anlamlı bir tablo ortaya kondu.

Yalnız hissetmeyen kişilerin beyin tarama görüntüleri eşleşirken, yalnızlık çeken ve çevresindekiler tarafından anlaşılamadığını düşünenlerin sonuçları ne diğerlerine ne de birbirlerine benzemiyordu.

Çalışmanın yazaralarından Psikolog Elisa Baek, "Yalnız insanların birbirine benzememesi de şaşırtıcıydı" ifadelerini kullandı.

Beynin işleyişindeki bu farklılığın, yalnızlığın nedeni mi yoksa sonucu mu olduğu henüz bilinmiyor.

Baek ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

Diğer kişilerle ortak bir nokta bulamamaları, sosyal bağlantı kurmayı onlar için daha da zorlaştırıyor.