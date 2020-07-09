  • BIST 115.794
  • Altın 397,429
  • Dolar 6,8580
  • Euro 7,7519
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

Yanlış sütyen meme kanserine neden olur mu?

» »
Tüm dünyada hala doğru sütyen seçimiyapamayan, sütyen bedenini tam bilmeyen kendi göğüs şekline uygun modeli bulamayan sayısız kadın var. Peki yanlış sütyen seçiminin ne gibi zararları var? Meme kanserine neden olur mu?
Yanlış sütyen meme kanserine neden olur mu?

Kimi uzmanların iddiasına göre sütyen, memeyi sıktığı için hem kan ve lenf dolaşımını etkiliyor, hem memeden toksin atılımını engelleyerek meme kanseri riskini artırıyor. Peki bu doğru mu? Türkiye Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar açıkladı.

Meme, toksin salgılayan veya toksin atan bir organ değildir. Bu yüzden memeden toksin atılmasının engellenerek kansere sebep olması da mümkün değil. Zararlı maddeler, koltuk altındaki ter bezlerinden ter salgılanarak dışarı atılır, ancak hiçbir sütyen terlemeyi engellemez. Ayrıca, memedeki kan veya lenf dolaşımının azalmasının meme kanserini artırdığına dair de bilimsel bir veri yok.

PEKİ SÜTYEN KULLANMANIN SAĞLIĞA BİR ZARARI VAR MI? 

Sütyen memenin hareketinin azalmasına sebep olur ve direkt travmaya maruz kaldığında memenin zarar görmesini azaltır, ayrıca meme ağrılarının da azalmasında etkilidir. Sütyen kullanımının sütyenin yapıldığı malzemeye veya yıkandığı temizlik malzemesine karşı oluşabilecek alerjik reaksiyonlar veya ciltteki bazı egzama tarzı döküntüler ve kaşıntılar dışında herhangi bir zararı bulunmamakta.

Ancak, 24 saat sütyen kullanmanın da kabul edilmiş bir faydası yok. Kullanılan sütyenin malzemesi, büyüklüğü, sıkılığı, gün içerisinde ne kadar süre takıldığında meme kanseri riskini artırdığına dair de bilinen bilimsel yöntemler kullanılarak yapılmış ve sonuçlandırılmış bir çalışma yok.

SÜTYEN NE ÇOK SIKI, NE ÇOK GEVŞEK OLMALI 

Beden genişliğine ve meme büyüklüğüne uygun sütyenler tercih edilmeli. Ne çok sıkı, ne çok gevşek olmalı, mümkün olduğunca alerjik etkisi en az olabilecek organik maddelerden yapılmış, pamuklu (koton) kumaşlar tercih edilmeli.

ERKEN TEŞHİS İÇİN NELER YAPABİLECEĞİNİZE ODAKLANIN 

Tüm kadınlar 20 yaşından itiribaren ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmalı, 20-39 yaş arasında 2-3 yılda bir kez hekime başvurarak meme muayenesi olmalı ve 40 yaşından sonra da yılda bir kez mamografi çektirmeli ve hekime başvurarak meme muayenesi olmalı. Unutulmamalıdır ki, meme kanseri erken teşhis edildiğinde yüzde 100’e yakın yaşam şansı olan bir kanserdir ve erken teşhis hayat kurtarır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, TikTok ve diğer Çin menşeli mobil uygulamaları yasaklamaya hazırlanıyor07 Temmuz 2020 Salı 18:26
  • AB, Türkiye'deki sığınmacılara kişi başı her ay 17 euro yardımda bulunuyor07 Temmuz 2020 Salı 18:15
  • Trump döneminde, ABD’de çalışmak isteyen Müslüman doktorların sayısı azaldı07 Temmuz 2020 Salı 18:10
  • Ünlü içkinin geleceği tekila yarasalarını kurtaracak DNA çalışmasına bağlı07 Temmuz 2020 Salı 17:30
  • Cansız manken satışları patladı07 Temmuz 2020 Salı 17:30
  • 80 gün koronavirüs tedavisi gören adam: Yolda görenler 'Seni öldü diye duyduk' diyor07 Temmuz 2020 Salı 17:29
  • Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi07 Temmuz 2020 Salı 09:18
  • Özkan Uğur ikinci kez kanseri yendi06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:54
  • Kovid-19’la ilişkili DNA’nın Neandertallerden geldiği ortaya çıktı06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:30
  • ‘Bu kurbağa muzun içinde geldi’:8 bin kilometre yolculuk06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti