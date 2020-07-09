Yanlış sütyen meme kanserine neden olur mu?

Tüm dünyada hala doğru sütyen seçimiyapamayan, sütyen bedenini tam bilmeyen kendi göğüs şekline uygun modeli bulamayan sayısız kadın var. Peki yanlış sütyen seçiminin ne gibi zararları var? Meme kanserine neden olur mu?

Kimi uzmanların iddiasına göre sütyen, memeyi sıktığı için hem kan ve lenf dolaşımını etkiliyor, hem memeden toksin atılımını engelleyerek meme kanseri riskini artırıyor. Peki bu doğru mu? Türkiye Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar açıkladı.

Meme, toksin salgılayan veya toksin atan bir organ değildir. Bu yüzden memeden toksin atılmasının engellenerek kansere sebep olması da mümkün değil. Zararlı maddeler, koltuk altındaki ter bezlerinden ter salgılanarak dışarı atılır, ancak hiçbir sütyen terlemeyi engellemez. Ayrıca, memedeki kan veya lenf dolaşımının azalmasının meme kanserini artırdığına dair de bilimsel bir veri yok.

PEKİ SÜTYEN KULLANMANIN SAĞLIĞA BİR ZARARI VAR MI?

Sütyen memenin hareketinin azalmasına sebep olur ve direkt travmaya maruz kaldığında memenin zarar görmesini azaltır, ayrıca meme ağrılarının da azalmasında etkilidir. Sütyen kullanımının sütyenin yapıldığı malzemeye veya yıkandığı temizlik malzemesine karşı oluşabilecek alerjik reaksiyonlar veya ciltteki bazı egzama tarzı döküntüler ve kaşıntılar dışında herhangi bir zararı bulunmamakta.

Ancak, 24 saat sütyen kullanmanın da kabul edilmiş bir faydası yok. Kullanılan sütyenin malzemesi, büyüklüğü, sıkılığı, gün içerisinde ne kadar süre takıldığında meme kanseri riskini artırdığına dair de bilinen bilimsel yöntemler kullanılarak yapılmış ve sonuçlandırılmış bir çalışma yok.

SÜTYEN NE ÇOK SIKI, NE ÇOK GEVŞEK OLMALI

Beden genişliğine ve meme büyüklüğüne uygun sütyenler tercih edilmeli. Ne çok sıkı, ne çok gevşek olmalı, mümkün olduğunca alerjik etkisi en az olabilecek organik maddelerden yapılmış, pamuklu (koton) kumaşlar tercih edilmeli.

ERKEN TEŞHİS İÇİN NELER YAPABİLECEĞİNİZE ODAKLANIN

Tüm kadınlar 20 yaşından itiribaren ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmalı, 20-39 yaş arasında 2-3 yılda bir kez hekime başvurarak meme muayenesi olmalı ve 40 yaşından sonra da yılda bir kez mamografi çektirmeli ve hekime başvurarak meme muayenesi olmalı. Unutulmamalıdır ki, meme kanseri erken teşhis edildiğinde yüzde 100’e yakın yaşam şansı olan bir kanserdir ve erken teşhis hayat kurtarır.