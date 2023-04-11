Kuveyt News basına yaptığı açıklamada yapay zeka sunucu Fedha’nın test aşamasında olduğunu belirterek internet üzerinden günlük haberleri okuyacağını belirtti. Beyaz tshirt, siyah bir ceket giyen Fedha’nın tanıtım videosunda sarışın olduğu görüldü. Yetkililer, Fedha’nın Kuveytlileri bir araya getiren çeşitliliği yansıttığını ifade etti.

Fedha’nın, medya organının Twitter hesabından günlük olarak haber bültenlerini sunması planlandığı ve zamanla Kuveyt aksanıyla konuşmasının beklediği vurgulandı.

Tanıtım videosunda Fedha, “Ben Kuveyt’te, Kuwait News’te yapay zeka ile çalışan ilk sunucu olan Fedha. Ne tür haberleri tercih edersiniz? Görüşlerinizi duyalım,” dedi.