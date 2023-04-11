Yapay zekâ ile ölümsüzlük mümkün olabilir mi? Sevdiklerinizden kayıtlar almaya başlayın

ChatGPT ile son günlerin popüler konularından biri haline gelen yapay zekâ daha uzun bir süre dillerden düşecek gibi durmuyor. Şimdi de bir bilim insanının ilginç önerisi dikkat çekiyor. Dr. Pratik Desai, insanların bu yıl sonuna kadar bilinçlerini bilgisayara yükleyebileceklerini iddia ediyor.

Silikon Vadisi’nde çok sayıda yapay zekâ girişimi kurmuş olan Desai, insanların sevdiklerinin video ve ses kayıtlarına yeterli miktarda sahip olmaları halinde, onların sonsuza dek yaşayabileceğini ileri sürüyor.

Kendi ChatGPT benzeri sistemini yaratan Desai, insanların ölen sevdiklerini bir bilgisayarda yaşayan avatarlar olarak yeniden yaratılabileceğine inanıyor. Süreç; bir yapay zekâ sistemine kişinin tüm videolarının, ses kayıtlarının, belgelerinin ve fotoğraflarının aktarılarak sistemin hakkında öğrenebileceği her şeyi öğrenmesini sağlayarak başlıyor.

Kullanıcılar daha sonra yaşayan akrabaları gibi görünen ve hareket eden belirli bir avatar da tasarlayabilir.

Desai, Twitter’da bu önerisini yazdıktan kısa süre sonra kendisine Black Mirror’ın bir bölümünün hatırlatılması üzerine şunları yazdı: “Herkesin önerdiği Black Mirror bölümünü gördüm. Şimdi anladım. Bu çok kişisel bir mesele ve birinin duygularını incittiysem içtenlikle özür dilerim.”

Desai’nin öngörüsüne pek çok kullanıcı Black Mirror dizisini hatırlatarak yanıt verdi.

5 YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK

Aslında Desai’nin önerisi pek de şaşırtıcı değil; Live Forever adlı proje, kopyalamakla görevlendirildiği kişiyle aynı konuşma ve tavırlara sahip bir VR robotu yaratıyor. Live Forever’ın kurucusu Artur Sychov, 2022’de verdiği bir röportajda da teknolojinin beş yıl içinde çıkacağını tahmin ettiğini söylemişti.

Sychov, çalışmalarını şu sözlerle anlatıyor: “Verileri alıp onu yapay zekâ ile NFT dünyasında bir avatar olarak yeniden yaratabiliriz ve insanlarla konuşabilir. Belki o kişiyle konuşurken ilk 10 dakika onun aslında yapay zeka olduğunu anlamayacaksınız. Amaç, bu.”

Başka bir yapay zekâ şirketi olan DeepBrain AI de insanların ölen sevdikleriyle yeniden bir araya gelmelerini sağlayan bir anma salonu yaratıyor. Rememory adlı hizmet, kişinin hâlâ yaşarken çektiği fotoğrafları, videoları ve yedi saatlik bir röportajı kullanıyor.

2020’de de Kore’deki bir televizyon programında, 2016’da ölen yedi yaşındaki kızıyla, bir anneyi yeniden bir araya getirmek için sanal gerçeklik kullanıldı. ‘Meeting You’ isimli programda, ailenin yedi yaşındaki kızlarını kaybetme hikayesi anlatıldı. Programda küçük kız annesine artık acı çekmediğini söyleyerek sohbet ediyor. Anne, kızının dijital kopyasını okşayıp “Seni özledim” derken ekranlara yansıdı.

SENELER ÖNCE KAYBETTİĞİ BABASIYLA KONUŞMAYI PLANLIYOR

Eski Google Mühendisi Ray Kurzweil de özellikle babasını diriltmek için dijital bir öbür dünya üzerinde çalışıyor. 75 yaşındaki Kurzweil, babasının kendisi henüz 22 yaşındayken vefat ettiğini ve bir gün onunla bilgisayar aracılığıyla konuşmayı umduğunu söylüyor. 2012’de BBC’ye “Bu yeniden yaratma ile onunla konuşabileceğim. Eninde sonunda o kadar gerçekçi olacak ki babamla konuşmak gibi olacak” dedi.

Kurzweil, babasının belgelerini, kayıtlarını, filmlerini ve fotoğraflarını içeren yüzlerce kutuyu dijital ortama aktardığını belirtti. Kurzweil, artık babasına çok benzeyen bir avatarın yapay zekâ tarafından yaratılabileceğine inanıyor.

Kurzweil, ölülerin anılarını yüklemenin ötesinde insanların sadece sekiz yıl içinde ölümsüzlüğe ulaşacağını da tahmin ediyor. Minik robotların, vücut yaşlandıkça bozulan hasarlı hücreleri ve dokuları onarıp kanser gibi hastalıklara karşı insanlara bağışıklık kazandıracağını ileri sürüyor.

Kurzweil, 2012 yılında Google’da ‘makine öğrenimi ve dil işlemeyi içeren yeni projeler üzerinde çalışmak’ üzere işe alındı, ancak çok daha uzun zamandır teknolojik gelişmeler üzerine tahminlerde bulunuyor. 1990’da, dünyanın en iyi satranç oyuncusunun 2000’de bir bilgisayara yenileceğini tahmin etmişti ve bu, 1997’de Deep Blue’nun Gary Kasparov’u yenmesiyle gerçekleşti.

Kurzweil 1999’da başka bir şaşırtıcı tahminde bulundu: 2023’te bin dolarlık bir dizüstü bilgisayarın insan beyninin bilgi işlem gücüne ve depolama kapasitesine sahip olacağını söyledi. Ayrıca bazılarının korkularının aksine, beynimize bilgisayar yerleştirmenin bizi geliştireceğine inanıyor.

Kurzweil, makinelerin insanlığı ele geçireceği bir gelecektense, insanlığı daha iyi hale getirecek bir insan-makine sentezi yaratılacağına inanıyor.