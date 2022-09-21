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Yarın sağanak yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Yarın sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin  22-28 Eylül tarihlerini kapsayan tahminine göre, bölge, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak.

Hava, yer yer yarın sağanak yağışlı, diğer günler açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 31 – 34 derece, sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer fırtınamsı esecek.

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