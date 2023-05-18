  • BIST 4.661,68
  • Altın 1258.341
  • Dolar 19.7664
  • Euro 21.4262
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

Yarın ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerinde yer yer sağanak; hafta sonu da yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
Yarın ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 18–24 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.             

Hava, bugün parçalı bulutlu, yarın ise az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Cumartesi günü, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Pazar günü öğleye kadar yer yer etkili olması beklenen sağanak, hafta başı yerini açık ve parçalı bulutlu havaya bırakacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında güney ve batı, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, perşembe günü fırtınamsı esecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülkede tozlu hava etkili oluyor16 Mayıs 2023 Salı 09:04
  • Yağmur yeniden geliyor...16 Mayıs 2023 Salı 08:58
  • Hava Bugün Nasıl Olacak16 Mayıs 2023 Salı 08:11
  • Ülkede bugünden itibaren tozlu hava etkili olacak15 Mayıs 2023 Pazartesi 16:45
  • Cuma ve Cumartesi yer yer sağanak bekleniyor15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:27
  • Hava Bugün Nasıl Olacak15 Mayıs 2023 Pazartesi 08:32
  • Hava Bugün Nasıl Olacak14 Mayıs 2023 Pazar 08:38
  • Hava sıcaklığı 34’e kadar çıkacak13 Mayıs 2023 Cumartesi 08:30
  • Hava sıcaklığı artıyor12 Mayıs 2023 Cuma 16:40
  • Bugün yer yer sağanak bekleniyor12 Mayıs 2023 Cuma 10:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti