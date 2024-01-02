Yatak odasında uyuşturucu madde bulundu...

Güzelyurt’ta meydana uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.A teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 29 Aralık 2023 tarihinde 10.40-11.20 saatleri arasında alınan bilgi üzerine zanlı İ.A'nın ikametgahında arama emri ışığında yapılan arama neticesinde yatak odası içerisinde yerde atılı vaziyette içlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının olayın akabinde suçüstü tutuklandığını ve akabinde itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan emarelerin tahlile gönderileceğini belirtti.

Polis zanlının konu maddeleri almış olduğu kişinin de henüz tespit edilemediğini ve bu yönde de araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 300 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.