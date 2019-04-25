  • BIST 94.828
  • Altın 245,070
  • Dolar 5,9622
  • Euro 6,6332
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

YDP heyeti, Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği’ni ziyaret etti

» »
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, beraberinde bir heyetle birlikte, KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği’ni yeni binasında ziyaret etti.
YDP heyeti, Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği’ni ziyaret etti

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Gönyeli’deki yeni binayı gezen Arıklı, KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu’nu tebrik ederek, binanın her türlü ihtiyacı karşılayacak bir konumda olduğunu belirtti.

Arıklı, geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçen Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Yasası’nı da eleştirerek, o yasanın esnaf ve zanaatkarların hiç bir sorununa çare olamayacağını ve sadece bir siyasi partinin arka bahçesi durumundaki mevcut odaya üye devşirmeyi amaçladığını savundu.

Arıklı, İktidara geldiklerinde yapacakları ilk işin bu yasayı tekrar düzenlemek olduğunu sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplandı25 Nisan 2019 Perşembe 14:02
  • KTÖS'ten UBP'ye eleştiri25 Nisan 2019 Perşembe 13:56
  • Akansoy: CTP'liler sorumluluğunun bilincindedir25 Nisan 2019 Perşembe 13:56
  • Elcil: Tatar “para uğruna” irademizi Ankara’ya teslim etmeye gönüllü görünmektedir25 Nisan 2019 Perşembe 13:13
  • Belediyeler Birliği: “Sivrisineklerle mücadele en temel belediyecilik görevimiz. halkın da mücadeleye dahil olması önemli”25 Nisan 2019 Perşembe 12:07
  • Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği’nin Düzenlediği Kitap Tanıtımı Etkinliği Lefkoşa’da Gerçekleştirildi25 Nisan 2019 Perşembe 11:21
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile Ahmet Sami Topcan’ın hayatını konu alan belgeselin gösterimine katıldı25 Nisan 2019 Perşembe 11:13
  • Akaryakıta okkalı zam hazırlığı!25 Nisan 2019 Perşembe 10:54
  • Manavoğlu: "Ersin Tatar Maliye Bakanlığı döneminde birçok reform yapmış isimdir."25 Nisan 2019 Perşembe 10:48
  • HP Milletvekili'den Erhürman ve Denktaş eleştirisi25 Nisan 2019 Perşembe 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti