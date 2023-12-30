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YDÜ Akademisyenleri, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde “Geleceği Şekillendirecek STEM Kariyerleri ve Sizin Rolünüz” başlıklı sunumları ile öğrencilere ilham verdi

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Yakın Doğu Üniversitesi Akademisyenleri, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde “Geleceği Şekillendirecek STEM Kariyerleri ve Sizin Rolünüz” başlıklı sunumları ile öğrencilere ilham verdi
YDÜ Akademisyenleri, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde “Geleceği Şekillendirecek STEM Kariyerleri ve Sizin Rolünüz” başlıklı sunumları ile öğrencilere ilham verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Akademisyenleri, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde “Geleceği Şekillendirecek STEM Kariyerleri ve Sizin Rolünüz” başlıklı sunumları ile öğrencilere ilham verdi

Günümüzde STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi; hızla değişen dünyada öğrencilere güçlü bir temel oluşturarak onları geleceğin zorluklarına hazırlama konusunda kritik bir önem taşıyor. Dört disiplini bütünleştiren bir öğrenme, uygulama ve geliştirme yaklaşımı olan STEM; öğrencilere soyut bilgileri somut deneyimlerle birleştirme fırsatı tanıyarak öğrenmeyi daha etkili ve anlamlı hale getiriyor. Böylece; öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, takım çalışması ve yaratıcılık gibi becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Arıkan Sarıoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Beyza Hatice Ulusoy ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gonca İnanç; Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilere, STEM yaklaşımının ve bu disiplinlerin geleceklerinde oynayacağı rolün önemini anlatan “Geleceği Şekillendirecek STEM Kariyerleri ve Sizin Rolünüz” isimli bir sunum gerçekleştirdi.

Akademisyenler, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde kız öğrencilere yönelik gerçekleştirilen sunumda, STEM kariyerlerinin önemini vurgulayarak, bu alanlarda çalışan profesyonellerin küresel sorunlara çözüm sağlama potansiyellerine vurgu yaptı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hedeflerine de değinilen sunumda, STEM uzmanlarının sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olduğu vurgulanarak, bu alandaki gelişmelerin toplumsal sağlığı nasıl etkilediği de detaylı bir şekilde paylaşıldı.

Genç nesillerin STEM alanlarına ilgi göstermelerini teşvik etmeyi ve bu alanda kariyer yaparak dünya üzerinde olumlu değişimlere katkıda bulunmalarına destek olmayı amaçlayan Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri; sağlıktan, bilime, ulaşımdan, mühendisliğe, çevre ve enerji teknolojilerine kadar hayatın her alanında bulunan STEM’nin önemi ve gücü hakkında geniş kapsamlı bilgiler verdiler. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA) ve STEM kariyerleri üzerine gerçekleşen zengin içerikli konuşmada; Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Amaçlarına yönelik farkındalıkların artması ve bilgi paylaşımı konularıda ele alındı. Sunumda ayrıca; STEM kariyerlerinin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olduğunu ve bu alanlarda çalışan profesyonellerin küresel sorunlara çözüm sağladığınında altı çizildi.

STEM Uzmanlarının sürdürülebilir kalkınmaya ve toplum sağlığına katkısı ele alındı

Bireylerin ve toplumların sürdürülebilir kalkınması için kritik bir öneme sahip olan STEM kariyerleri sunumunda; Doç. Dr. Ayşe Arıkan Sarıoğlu, tıp alanındaki gelişmelerin toplumsal sağlığı nasıl etkilediğini anlatarak, “Fen bilimlerindeki STEM uzmanları, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biridir” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Beyza Ulusoy, hayvan sağlığı ve çevre sürdürülebilirliği konularında STEM kariyerlerinin ne kadar kritik olduğunun altını çizerek “Veteriner hekimlerin, gıda güvenliği ve zoonoz hastalıklarla mücadelede önemli bir rol oynuyorlar” dedi. Yrd. Doç. Dr. Gonca İnanç ise STEM kariyerlerinin sağlık sektöründe inovasyon, hastalık önleme ve tedavi konularında önemli bir etkisi olduğuna dikkat çekerek “STEM alanında çalışan uzmanların toplum sağlığını geliştirmek adına önemli projelerde yer alabiliyor ve bu sayede küresel düzeyde olumlu değişimlere katkı sağlayabiliyorlar” dedi.

 

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