YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Kurt, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, Enstitü Müdürleri, dekanlar, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Erkan Sülün ve Uz. Atakan Sarı tarafından müzik dinletisi sunuldu. Törende, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakı Mirici, ile fakülte birincisi Özel Eğitim Öğretmenliği Anabilim Dalı Mezunu Erdal Korkmazcan bir konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mirici: "Mezuniyet Bir Ayrılık Anlamına Gelmiyor…”

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakki Mirici törende öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi gibi marka bir eğitim kurumundan almayı hak ettikleri diplomasından dolayı kutladı ve mezuniyetin bir ayrılık anlamına gelmediğini belirtti. Prof. Dr. Mirici, mezunlara yaşamlarının her anında yanlarında olduklarını, meslek yaşamlarındaki başarılarının gururları olduğunu ve her ihtiyaç duydukları konuda fakülteleri ve üniversiteleri ile iletişim kurmalarını hatırlattı.

Yakın Doğu Üniversitesi, İndekslerde Yayınlanan Makale Sayısıyla KKTC Üniversiteleri Arasında Büyük Bir Farkla Önde…

Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ise yaptığı konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesinin akademik performansındaki başarılardan söz etti. Yakın Doğu Üniversitenin uluslararası saygın indekslerde yayınlanan makale sayısının KKTC üniversiteleri arasında büyük bir farkla önde olduğunu dile getiren Doç. Dr. Kurt, mezunlara başarılar dileyerek, üniversiteleri ile iletişimi kesmemelerinin mesleki gelişimlerinin artarak devam edebilmesi ve ihtiyaç duydukları anda uzman yardımı alabilmeleri için son derece önemli olduğunu belirtti.

Kaliteli Eğitime Vurgu Yaptı…

Özel Eğitim Öğretmenliği Anabilim Dalı Mezunu Erdal Korkmazcan da öğrenciler adına yaptığı konuşmada, eğitim hayatında Yakın Doğu Üniversitesi’nin farkını yaşadığını ve bu süreçte ailesine ve öğretim üyelerine müteşekkir olduğunu dile getirdi.

Atatürk Eğitim Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni, öğrencilere diplomalarının takdimi ve geleneksel kep atma töreni ile son buldu.