YDÜ İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü İran Sineması’nda Kadın Temsili Semineri gerçekleşti

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü,İran Sineması’nda kadın temsili adlı seminer ve İran Sinemasından örnek film gösterimi gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, senaristliğini ve yönetmenliğini Asghar Farhadi’nin yaptığı ‘Satıcı’(Salesman,2006) adlı filmiİletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde gösterildiği belirtildi. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Elnaz Nasehi İran sinemasını İslam devriminden önce ve sonra olmak üzere tarihsel bir çerçevede dinleyicilerle paylaştı.

Nasehi İran toplumunun iki asırdır devam eden birçok politik ve sosyal değişikliklerle birlikte İran’da yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet ekseninde yaşadıkları sıkıntıları ve dönüşümleri tarihi ve siyasi bir çerçevede sunarken; genel olarak İran ‘da yaşanan değişimlerin kadın ekseninde sinemada ne şekilde yer aldığını sinematik temsillere yer vererek açıkladı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık bölüm başkanı Yrd.Doç.Dr. İzlem Kanlı ;bölüm etkinliklerinin yanında fakültenin diğer bölümleri ile de koordine faaliyetlerinin devam edeceğine, bu bağlamda gelecek dönem gerek kültürel temsil alanı olan sinema üzerinden, gerekse farklı görsel iletişim araçları ekseninde kültürel-politik okumaların ve akademik çalışmaların yayınlanmasına ve sunularak paylaşımına devam edeceğini belirti.

İletişim Fakültesinde gerçekleştirilen etkinliğe üniversite içerisinde farklı bölümlerde görev yapan öğretim elemanları,öğrencileri ve konuklar katıldı.