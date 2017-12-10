 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

YDÜ İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü İran Sineması’nda Kadın Temsili Semineri gerçekleşti

»
YDÜ İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü İran Sineması’nda Kadın Temsili Semineri gerçekleşti
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü,İran Sineması’nda kadın temsili adlı seminer  ve İran Sinemasından örnek film gösterimi gerçekleştirdi. 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, senaristliğini ve yönetmenliğini Asghar Farhadi’nin yaptığı ‘Satıcı’(Salesman,2006) adlı filmiİletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde gösterildiği belirtildi. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi  öğretim görevlisi Elnaz Nasehi  İran sinemasını İslam devriminden önce ve sonra olmak üzere tarihsel bir çerçevede dinleyicilerle paylaştı. 
Nasehi İran toplumunun iki asırdır devam eden birçok politik ve sosyal değişikliklerle birlikte İran’da yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet ekseninde yaşadıkları sıkıntıları ve dönüşümleri  tarihi ve siyasi bir çerçevede sunarken; genel olarak  İran ‘da yaşanan değişimlerin kadın ekseninde sinemada ne şekilde yer aldığını sinematik temsillere yer vererek açıkladı. 

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık bölüm başkanı Yrd.Doç.Dr. İzlem Kanlı ;bölüm etkinliklerinin yanında fakültenin diğer bölümleri ile de koordine faaliyetlerinin devam edeceğine, bu bağlamda gelecek dönem gerek kültürel temsil alanı olan sinema üzerinden, gerekse farklı görsel iletişim araçları ekseninde kültürel-politik okumaların ve akademik çalışmaların yayınlanmasına ve sunularak  paylaşımına devam edeceğini belirti.

İletişim Fakültesinde gerçekleştirilen etkinliğe üniversite içerisinde farklı bölümlerde görev yapan öğretim elemanları,öğrencileri ve konuklar  katıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LAÜ Öğretim Görevlisi Çam, kadının toplumdaki yerine dikkat çekti08 Aralık 2017 Cuma 17:14
  • DAÜ öğretim görevlisi ilk kez AEHT yarışmalarında jüri oldu08 Aralık 2017 Cuma 16:33
  • DAÜ, “II. Ulusal Kıbrıs Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi”ne hazırlanıyor08 Aralık 2017 Cuma 16:32
  • 23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Ve 1. Ruhsal İyileştirim Kongresi08 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Microsoft Word 2010 eğitimine katılan Meclis personeline sertifikaları verildi08 Aralık 2017 Cuma 13:58
  • KKTC Meclisi’nde DAÜ eğitimleri için sertifika töreni düzenlenecek07 Aralık 2017 Perşembe 14:59
  • DAÜ öğrencileri trafikte cep telefonu kullanımının zararlarına dikkat çektiler07 Aralık 2017 Perşembe 14:43
  • “Klasik İslam Düşüncesinde Anti-Atomculuk: Nazzâm, Kindî, İbn Sina ve İbn Hazm Örneği” Konferansı07 Aralık 2017 Perşembe 14:42
  • “Bilim Üretmek İçin 100 Neden” Konferanslar Dizisi07 Aralık 2017 Perşembe 14:39
  • YDÜ’de Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı06 Aralık 2017 Çarşamba 14:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti