YDÜ, Samsun Canikle karşılaşıyor...

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde geride kalan 9 haftada 6 galibiyet ile ligte dördüncü sıraya yerleşen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, ligin 10. haftasında Samsun Canik Belediyesi’ni ağırlayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin konuk ekip ile oynayacağı maç, 24 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 16:00’da İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.

Başantrenör Kalaycıoğlu: “İyi ve Doğru bir Hazırlıkla Enerjimizi Son Topa Kadar Kullanacağız”

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başentrenörü Zafer Kalaycıoğlu Samsun Canik Belediyesi ile oynayacakları maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, kolay rakip olmayan Samsun Canik Belediyesi karşısında son topa kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Başantrenör Kalaycıoğlu; “Samsun Canik Belediyesi geçtiğimiz hafta bizim mağlup olduğumuz BOTAŞ’a karşı 23 sayı geriden gelerek galibiyet alan bir takım. Bu galibiyet bize maçın kolay olmayacağını gösteriyor. İki takım için sert, hızlı ve enerjik bir maç olacak. Her iki takımda kazanmak için tüm mücadelesini ortaya koyacaktır. Sahada en iyi şekilde mücadele etmek için antrenmanlarımıza Perşembe gününden itibaren başladık. Durmak yok, iyi bir takım karşısında sahaya hazır bir şekilde çıkıp, pota altını etkili kullanarak ve rakibimize baskı yaparak kendi evimizdeki maçı kazanmak istiyoruz” dedi.