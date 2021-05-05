Yediz bekleniyordu dokuz bebek dünyaya getirdi

Malili Halime Sisi ‘dokuz doğurdu’. Fas’ta doğum yapan ve dokuz bebek dünyaya getiren 25 yaşındaki kadının beş kızı dört oğlu oldu.

Mali Sağlık Bakanı Fanta Siby, özel bakım uygulanabilmesi için Fas’a yolladıkları genç kadının bebeklerinin sezaryenle alındığını açıkladı. Annenin de bebeklerin de sağlığının iyi olduğu belirten Siby, dokuz bebeğe aynı anda sahip olmanın ender rastlanan bir durum olduğunun altını çizerek Cisse’yle ilgilenen Malili ve Faslı doktorlara teşekkür etti.

Çekilen ultrasonlar değerlendirilerek Cisse’nin yedizlere hamile olduğunun sanıldığını ancak bebeklerin daha fazla olmasının herkesi şaşırttığını söyleyen Siby şunları söyledi: “Yedizler bile tüm ülkeyi heyecanlandırmıştı. Doktorlar bebeklerin hayatta kalmayabileceğinden endişelendi. Biz de hükümet olarak devreye girdik ve 30 Mart’ta Fas’a yolladık.”

Cisse ve bebeklerin birkaç hafta içinde Mali’ye dönecekleri belirtildi.