Yemen'deki insani kriz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'in açlığın pençesinde olduğunu vurgulayarak Yemen'de çatışan taraflardan ülkeye insani yardım malzemesi ile ticari amaçlı gelen gıda maddelerinin limanlardan girişini temin etmelerini istedi.

Konsey'de dün kapalı gerçekleşen toplantıda BM'nin Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile Yemen'e uygulanan yaptırımları izleyen komitenin başkanı Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi Koro Bessho üyelere brifing verdi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan BMGK Başkanı İngitere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, Yemen'deki durumun giderek daha fazla endişe verici bir hal almaya başladığını söyledi.

Çatışmaların en büyük bedelini sivillerin ödediğini vurgulayan Rycroft, sorunun barışçıl ve sürdürülebilir şekilde çözülmediği sürece bu sıkıntıların süreceğini ifade etti.

Konsey'in tüm taraflara ve üye ülkelere ateşkes ve siyasi çözüm için BM Yemen Temsilcisi Ahmed ile işbirliği içinde olma çağrısı yaptığını kaydeden Rycroft, bölgesel çözüm çabalarının da uyum içinde gerçekleştirilmesini istediklerini belirtti.

Rycroft, Yemen'in birçok bölgesinin açlığın pençesinde olduğuna da işaret ederek, "BMGK, çatışmanın tüm taraflarına, Hudeyde de dahil Yemen'deki tüm limanlardan insani yardım malzemeleri ile ticari ürünlerin girişinin temin edilmesi için daha fazla çaba harcama çağrısı yapıyor." dedi.

BM, şubat ayında yaklaşık iki yıllık savaşın ardından açlık tehdidi altında bulunan Yemen'de 12 milyon kişinin acil insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2,1 milyar dolarlık yardım çağrısı yapmıştı.