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Yemen'deki olaylarda 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Yemen'deki olaylarda 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Yemen'in el-Beyda vilayetinde hükümet güçleri ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı militanlar arasında çıkan çatışmalarda en az 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'in el-Beyda vilayetinde hükümet güçleri ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı militanlar arasında çıkan çatışmalarda en az 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan haberde, ülkenin orta kesimindeki Beyda'nın Zi Naim ilçesinde Husiler ve Salih yanlıları tarafından hükümete bağlı Halk Direniş Güçleri'ne (HDG) düzenlenen saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

Haberde, bölgede taraflar arasında çıkan çatışmalarda saldırıyı organize eden Tuğgeneral Zeynullah Muhammed en-Nehemi ve Husilerin komutanlarından Ebu Salim er-Reyami ile Ebu Halid er-Reyami'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Husiler ve Salih yanlısı güçlerin saflarında yaşamını yitirenlerden 4 kişinin cenazesi ile 6 yaralanın Zi Naim ilçesindeki El-Ömeri Hastanesi'ne getirildiği kaydedildi.

Beyda'nın kontrolü Şubat 2015'ten bu yana Husilerin elinde bulunuyor.

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