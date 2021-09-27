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Yeni zirve: Dolar/ TL kuru 8.90’a dayandı

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Dolar güne 8,89 lira seviyesinden başlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesinde haftaya başladı. geçtiğimiz haftayı 8,88 liradan kapatmıştı.
Yeni zirve: Dolar/ TL kuru 8.90’a dayandı

Dolar güne 8,89 lira seviyesinden başlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesinde haftaya başladı. geçtiğimiz haftayı 8,88 liradan kapatmıştı.

Dolar gün içinde ise 8.90'a dayanarak yeni zirvesine ulaştı.

Euro ise haftaya 10,42 liradan başlarken, önceki hafta kapanışta 10,41 lira seviyesinden işlem görüyordu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puan indirimle yüzde 19'luk politika faizini yüzde 18'e indirmesi döviz kurlarında hareketliliğe yol açmıştı.

Dolar 8,63 seviyesinde seyrederken kararla birlikte 8,80 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

Sterlin ise 12,13 TL değerinde seviyesini koruyor.

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