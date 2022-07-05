Yenicami'de kiralıklar belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada kiralık listesinde olan isimler şu şekilde;
Emre Taşkın
Yilmaz Yıldırımlar
Hüseyin Pasa
Doğukan Kurt
Barış Kaya
Furkan Ataş
Hasan Yumuşak
Oğuzhan Kara
Berkem Erengil
Mehmet Ali İlkbahar
Serkan Şanlıtürk
Ekrem Sümeraka
Kulüpten yapılan açıklamada kiralık listesinde olan isimler şu şekilde;
Emre Taşkın
Yilmaz Yıldırımlar
Hüseyin Pasa
Doğukan Kurt
Barış Kaya
Furkan Ataş
Hasan Yumuşak
Oğuzhan Kara
Berkem Erengil
Mehmet Ali İlkbahar
Serkan Şanlıtürk
Ekrem Sümeraka
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