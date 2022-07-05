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Yenicami'de kiralıklar belli oldu

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13 Temmuz’da sezon açılışı gerçekleştirecek olan Yenicami’de kiralık listesi belirlendi.
Yenicami'de kiralıklar belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada kiralık listesinde olan isimler şu şekilde;

Emre Taşkın
Yilmaz Yıldırımlar
Hüseyin Pasa
Doğukan Kurt
Barış Kaya 
Furkan Ataş
Hasan Yumuşak
Oğuzhan Kara
Berkem Erengil
Mehmet Ali İlkbahar
Serkan Şanlıtürk 
Ekrem Sümeraka

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