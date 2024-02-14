  • BIST 8991.26
  • Altın 1964.472
  • Dolar 30.7396
  • Euro 32.9262
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Yenikent'in pompa istasyonlarından kurtulması için ilk adım atılıyor

» »
Gönyeli Alayköy Belediyesi, özellikle Yenikent bölgesinde yıllardır yaşanan kanalizasyon probleminin aşılabilmesi için ilk adımı attı.
Yenikent'in pompa istasyonlarından kurtulması için ilk adım atılıyor

Özellikle Gönyeli ve Yenikent’te kanalizasyon anlamında rahatlama sağlayacak proje hayat buluyor. Gönyeli Alayköy Belediyesi tarafından çıkılan Gönyeli Güney Ana Taşıyıcı Kanalizasyon İhalesi sonuçlandı. Projenin tamamlanması ile Gönyeli Güney Ana Taşıyıcı Kanalizasyon hattının önemli bir kısmı tamamlanmış olacak.  Projenin ikinci etabının tamamlanması ile de sürekli sorun yaratan Yenikent’teki pompa istasyonları artık kullanılmayacak.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 2024 yılının proje yılı olduğuna vurgu yaparak Ana taşıyıcı Kanalizasyon İhalesi’ni önemsediğini kaydetti. Amcaoğlu, pompa istasyonu sorununu aşmak için bu ihaleyle ilk adımı attıklarını söyledi.

İhale detayları

İhaleyi Nazlı kardeşler Construction Ltd. üstlendi.

270 günde tamamlanması beklenen projenin toplam uzunluğu 2 bin 593 metre olacak.

Projede atık su ana taşıyıcı hatlar üzerinden şehirden taşınacak ve Ø500’lük boru ve 50 adet menhol kullanılacak.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada daha önceden kanalizasyon boru alım ihalesi ile boruların alındığı bu nedenle projenin hızlı bir şekilde başlayacağı kaydedildi.

İki önemli taşıyıcıdan biri olacak

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin çıktığı ihale tamamlandığında bu hat bölgedeki iki önemli ana taşıyıcıdan biri olmuş olacak. Birincinin tamamlanmasının ardından ikincisi için de ihaleye çıkılarak Yenikent ve Gönyeli bölgelerindeki kanalizasyon sıkıntısı çözülmüş olacak.

Pompa istasyonlarına ihtiyaç kalmayacak

Bu ihale ile Gönyeli Güney Ana Taşıyıcı Kanalizasyon hattının önemli bir kısmı tamamlanmış olacak.  Projenin ikinci etabının tamamlanması ile de Yenikent’te sürekli sıkıntı yaratan 4 adet pompa istasyonu iptal edilecek. Ana taşıyıcı hattın ilk etapta ihale edilen kısmı, Yenikent’in güneyinde bulunan Djinar/Çınar Deresi kenarından geçecek.

Amcaoğlu: Bu projeyi çok önemsiyoruz

 

İhale imza töreninde bir konuşma yapan Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, alt yapı sorunlarının çözümüne öncelik verdiklerini ve yıllardır yaşanan pompa istasyonları sorununu çözecek olan bu ilk adımı önemsediklerini söyledi. Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi finansmanı ile gerçekleştirilecek projenin özellikle Yenikent’teki sıkıntılara çare olacağını söyleyerek, her zaman yanlarında olan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

“2024 proje yılı olacak”

Amcaoğlu, 2023 yılını toparlanma, 2024 yılını ise proje yılı olarak planladıklarını ifade ederek bu yıl birçok projenin hayata geçeceğini bu ihale ile bir projeyi daha hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Birçok proje ve ihalenin de kısa süre içerisinde duyurusunu yapacaklarını ifade eden Amcaoğlu, halkımızın daha refah bir kentte yaşaması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Amcaoğlu, halkın hissedeceği projelerin hayata geçmeye başladığını da ifade ederek park, kültür sanat ve insana dokunan projelerin başarı ile ilerlediğini söyledi.

İhaleyi üstlenen Nazlı Kardeşler Şirketi yetkilileri ise bir Gönyelili olarak ihaleyi almaktan gururlu olduklarını belirterek Gönyeli için çalışmaktan memnun olduklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte Polis Numarasıyla Hırsızlık: Lefkoşa'da Döviz Bürosu Soyuldu09 Şubat 2024 Cuma 16:20
  • Lefkoşa'da Şiddet Olayı: Yaralama ve Hasara Yol Açan Saldırı08 Şubat 2024 Perşembe 16:29
  • Sokak ortasında palayla saldırdı!08 Şubat 2024 Perşembe 15:27
  • Lefkoşa'da Ani Rahatsızlık Sonucu Genç Birey Hayatını Kaybetti05 Şubat 2024 Pazartesi 15:36
  • Üstel ve Savaşan Lefkoşa’nın 48 Örgüt Başkanı İle Bir Araya Geldi04 Şubat 2024 Pazar 10:59
  • Lefkoşa'da pidecide cep telefonlarını çaldı!04 Şubat 2024 Pazar 10:44
  • Yasaklılar Listesindeki 34 Kişi Kumarhanelerde Yakalandı: Yasal İşlem Başlatıldı03 Şubat 2024 Cumartesi 11:28
  • Sahte Sağlık Raporuyla Muhaceret Kaydı: Lefkoşa'da Tutuklama02 Şubat 2024 Cuma 14:22
  • Başkan Harmancı: “Nitelikli ve Sürdürülebilir Gelişim ile Dönüşüme Katkı Sağlayacak Projeyi Lefkoşa’mıza Kazandırıyoruz”01 Şubat 2024 Perşembe 16:30
  • Lefkoşa'da İşletmeye İzinsiz Giren Şüpheli Hasar Oluşturdu01 Şubat 2024 Perşembe 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti