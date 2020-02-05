Yeşilada ve Akkuş Türkiye’de Yarışacak..!

TC Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen masterler yüzme şampiyonasına ülkemizin yüzücülerinden Mustafa Yeşilada ve Osman Akkuş katılacak.

TC Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen ve 7-9 şubat tarihleri arasında Murat Paşa Belediyesi 50M kapalı yüzme havuzunda yapılacak masterler yüzme şampiyonasına ülkemizin yüzücülerinden Mustafa Yeşilada ve Osman Akkuş katılacak. YDÜ master yüzücülerinden Mustafa Yeşilada, 50m, 100m ve 200m sırtüstü, 200m karışık ve 50m kelebek, Aspava spor kulubu master yüzücülerinden Osman Akkuş ise 100m ve 200m kelebek, 100m ve 200m sırt üstü ile 400m serbest kategorilerinde yarışacak.