Yeşilırmak: "Bölgemizde bugün bir pozitif vaka daha var"

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak Kıbrıs Postası TV’de Ulaş Barış’ın programına konuk oldu ve bölgede bugün bir pozitif vakanın daha tespit edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının, pozitif çıkan kişilere kimlerle temas ettiğini sorduğunu ve bu bağlamda harekete geçtiğini söyleyen Yeşilırmak, pozitif çıkan şahsın bir kişiyi bile saklaması durumunda o kişinin birçok kişiye hastalığı bulaştırabileceğini ifade etti.

“Zinciri bir yerde kırmazsak toplumun geleceği tehlikeye girer” diyen Yeşilırmak, bölgelerinde yaşlı nüfusun da çok olduğunu kaydetti.