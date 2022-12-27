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Yılbaşı sofralarının çekiciliğine kapılıp sağlığınızı riske atmayın!

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Yılbaşı sofralarının çekiciliğine kapılıp sağlığınızı riske atmayın!
Yılbaşı sofralarının çekiciliğine kapılıp sağlığınızı riske atmayın!

Yılbaşı gecesi deyince gözümüzde canlanan tanıdık görüntülerden biri de; görkemli yılbaşı sofralarıdır. Her çeşit kuruyemiş, cips, sıcak-soğuk içecekler, etli yemekler, zeytinyağlılar, tatlılar, meyveler, salatalar derken; gecenin ritmine kapılıp düzenli ve sağlıklı beslendiğiniz koca bir yılı sil baştan yaşamak zorunda kalmayın.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı Çamır, yılbaşı sofralarınızda sağlığınıza tehdit oluşturmayan, alternatif menüler ve sağlıklı beslenmenin altın kurallarını paylaştı.

“Yılbaşı gecesinde her şeyi belirli bir ölçüde tüketmek ve sağlığımıza tehdit oluşturmayacak gıdaları tercih ederek geceyi sonlandırmak en doğrusu” diyen Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, “Bunun için geceye hafif ve mideyi yormayacak besinlerle başlamak gerekiyor. Çorba başlangıç için en doğru seçenektir. Ardından ana yemek yerine salatalar, zeytinyağlılar gibi, sindirimi kolay yiyeceklerle devam edilmelidir. Ana yemekte ise özellikle et ve et yemekleri ve aşırı yağlı gıdalar mümkün olduğunca az tercih edilmelidir. Ayrıca lif ve su oranı yüksek, şeker, yağ ve kalorisi az olan sebzeler tüketilmeli, bol meyve tercih edilmelidir. Tatlılar da hemen yemeğin üzerine değil birkaç saat sonra ara öğün gibi tüketilmelidir” ifadesini kullandı.

Gün içinde nelere dikkat edilmeli?

“Yılbaşı akşamı nasıl olsa fazla yemek yeneceği fikri ile gündüz hiçbir şey yememek en büyük yanlışlardan biridir” diyen Dayı, “Aç kalan bir vücut aldığı besinleri yakmak yerine bir sonraki açlıkta kullanmak üzere depolamak ister. Bu nedenle, güne kahvaltıyla başlamak çok önemlidir. Hafif bir öğle yemeği ve ara öğünlerle akşama hazırlık yapılabilir. Aralarda meyve tercih edilebilir. Öğle yemeğinde çorba, hafif bir sebze yemeği, yoğurt ve çok az pilav/makarna veya 1-2 dilim ekmek tercih edilebilir. Bisküvi, kurabiye, poğaça tarzı atıştırmalardan uzak kalın çünkü sizi daha çok acıktıracaktır” dedi.

Açken alkol tüketmeyin!

Yılbaşı akşamı en önemli konulardan biri de alkol tüketimidir. Bir kutlama akşamı olduğu için ve yemek masasında uzun kalındığı için alkol de yemek kadar fazla tüketilir. Bu durumun alınan kalori miktarını artıracağı için yılbaşı gecesi sonrası baş ağrısı, yorgunluk, mide ağrıları, bulantı, kusma, ağırlık hissi de ortaya çıkaracağını söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, “Kadınlar için en fazla 2 kadeh erkekler için de en fazla 3 kadeh gibi bir sınırlama faydalı olacaktır. Yılbaşı gecesi aç karnına alkol almayın. Aç karnına tek başına alınan alkol kan şekerinizin hızlı bir şekilde yükselip sonra hızlı bir şekilde düşmesine neden olur. Yemeklerle birlikte tüketilen alkol, kana daha yavaş karışır” dedi.

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Su tüketmeyi ihmal etmeyin, tatlı yerine meyve tüketin!

Su tüketimine de dikkat çeken Gültaç Dayı Çamır, yılbaşı akşamı ve ertesi gün, su tüketiminin mutlaka artırılması gerektiğini söyledi. Dayı, “Yılbaşı akşamı sofrada ara ara, yudum yudum su içmek hem tokluk hissini arttırır hem de sindirim kolaylığı sağlar. Midenin çalışmasına ve yorulmamasına yardımcı olur” dedi. Tatlı tüketimine de dikkat edilmesi gerektiği uyarısını yapan Dayı, “Şerbetli hamur tatlıları yerine, sütlü tatlıları veya meyve tatlılarını, 1 porsiyonu geçmeyecek şekilde tercih edebilirsiniz. Tatlı yerine meyve tüketmeyi tercih edin” önerisinde bulundu.

Meze tercihlerinize dikkat edin!

“Mezelerinizde ise yoğurtlu, haşlanarak veya ızgara şeklinde hazırlanmış, az miktarda yağ içeren (tercihen zeytinyağı), sebze veya meyve içeren seçenekleri tercih edin” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı Çamır, “Mayonez veya krema içeren, kızartılarak hazırlanmış, hazırlandıktan sonra birkaç gün bekletilmiş mezelerden kesinlikle uzak durun. Çok tuzlu ve fazla kavrulmuş kuruyemişlerden özellikle uzak durun. Beyaz leblebi, diğerlerine göre oldukça masum bir seçenek. Tercih edebilirsiniz. Bunun haricinde; kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik, kuru dut, badem, fındık gibi yemişleri  tercih edebilirsiniz. Ama tüketeceğiniz miktarlara dikkat edin” dedi.

Yemek saatine dikkat!

Yemek saati ile ilgili de uyarılarda bulunan Gültaç Dayı Çamır, “Yılbaşı yemeğinin saatini iyi ayarlayın. En geç 20.30’da yemeğe oturmuş olun ve yemeği 22.00 gibi bitirin. Bu saatten sonra taze veya kuru meyve haricindeki besinleri tüketmemeye gayret edin” ifadesini kullandı.

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