YKP Annan Planı Referandumunun Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran Annan Planı döneminde Türk tarafının plana “evet” demesine rağmen “hayır” diyen Rum tarafının ödüllendirilmesinin haksızlık ve dünyanın Rum tarafını kayırdığının yeniden teyidi olduğunu belirtti.

Durduran yaptığı yazılı açıklamayla referandum yıl dönümünü değerlendirdi.

Durduran açıklamasında özetle, “YKP olarak referandumda “evet” diyenlere teşekkür ederiz. Bizim “evet”imizi lekeleyen ve istismar eden zamanın siyasetçilerini bir kez daha kınarız.” ifadelerine yer verdi.