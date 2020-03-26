YKS 25-26 Temmuz’a ertelendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Bu sene bahar döneminde eğiitim sadece uzaktan açıktan ve dijital ortamdan sürdürülecek. Yüz yüze öğretim yapılmayacak” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavurüsle ilgili son durum hakkında açıklama yapıyor. Saraç’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu sene bahar döneminde eğitim sadece uzaktan açıktan ve dijital ortamdan sürdürülecek. Yüz yüze öğretim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.

YKS’nin 25-26 Temmuz’da yapılmasını karara bağladık.

YKS soruları MEB ile birlikte belirlenecek.