Yönlüer: “UBP’lileri tarihinde hiç bu halde, karaktersiz görmedim”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yönlüer, UBP’lileri tarihi boyunca hiç bu halde görmediğini, adeta olup bitenler karşısında özellikle de UBP’nin HP karşısında ezilen ve karaktersiz tutumu ile gözlemlemediğini söyledi.

Ahmet Yönlüer bu durumun sosyal medyada da seyredilebildiğini iddia etti.

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yönlüer, “Jet krizinde doğrusu başından açıklamak ve yatırım-yatırımcı için özel izinle böyle böyle yapacağız, şu sağlık tedbirlerini alacağız diye anlatmaktı. Kimse kızmaz belki takdir edilirdi. Hukuken Ünal Üstel, havalimanı ve uçuştan sorumlu değildir. Zaten bir gün öncesinde Üstel’e teşekkür ediliyor. Sonra HP hükümeti tehdit ediyor. Üstel’in kafası uçtu gitti ama alakası sadece yatırım kısmı ile ilgili… UBP, sıfırı tüketmiş Halkın Partisi’ne her istediğini veriliyor. UBP’lileri ve sempatizanlarını hiç bu halde görmedim. Savunamıyorlar bile… Bir karaktersizlik hali… Bu durum sosyal medyada da seyrediliyor. Nedir bu gebelik, koltuk sevdası… Her gün daha fazla eriyorlar…” dedi.

“İSTİFA ETMEYEN SUCUOĞLU HAYATININ HATASINI YAPTI”

Görevden alınacağı ile ilgili gündeme gelen ve bilahir “kırgınlığını” da ifade eden Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun gelişmelerin ortaya çıkması ile istifa etmemesinin kendisi için hayati bir hata olduğunu da iddia eden Yönlüer, “doğrusu ben istifasını bekliyordum… Nitekim hükümeti düşürecek bir istifa olmayacaktı. Yani işin böyle bir sorumluluğu da yoktu. Sucuoğlu istifa etmeyerek hayatının en büyük hatasını yapmıştır. Kendi parti içi yarışı açısından…” değerlendirmesini yaptı.

Yönlüer, olup bitenlerin genel olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ekmeğine yağ sürdüğünü de sözlerine ekledi.