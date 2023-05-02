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Yunan bakan: Türkiye ile çıkış yolu bulmaya çalışırız

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Doğu Akdeniz konusunu görüşmek için Türkiye'deki seçimler sonrasını işaret etti.
Yunan bakan: Türkiye ile çıkış yolu bulmaya çalışırız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Akdeniz’deki durumun sakinleşmesi gerektiğini ve bunun için Avusturya’nın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Biz pragmatistiz. Umarız ki Türkiye seçimlerinden sonra yeniden buluşup Türkiye ile olan farklılıklarımıza bir çıkış yolu bulmaya çalışırız” dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana’yı ziyaret eden Dendias’ın Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Görüşmede ikili ilişkiler, enerji, Rusya-Ukrayna savaşı gibi konuların ele alındığını belirterek gelecekte Arnavutluk üzerinden Avusturya ve Almanya'yı Yunanistan'a bağlayan bir enerji koridorunun kurulabileceğini söyledi.

Dendias, Doğu Akdeniz’deki durumun sakinleşmesi gerektiğini belirterek Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz hususunda Avusturya'nın desteğine her zaman ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, “Biz pragmatistiz. Umarız ki Türkiye seçimlerinden sonra yeniden buluşup Türkiye ile olan farklılıklarımıza bir çıkış yolu bulmaya çalışırız. Bu, tabii ki uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukukuna dayanmalıdır” diye konuştu.

Bir gazetecinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Türkiye'de geçen hafta açılışı yapılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında mı görüşeceğine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Dedias, Akkuyu'nun kendilerine çok yakın olduğu savundu. Dendias, UAEA Başkanı Grossi'den bu santrale ilişkin bilgi edineceğini, ancak ziyaretinin yalnız bununla sınırlı olmadığını, özellikle Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'da bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumu hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi. 

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