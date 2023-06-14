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Yunanistan açıklarında göçmen gemisi battı: 17 ölü

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında sığınmacıları taşıyan gemi battı. Yaşanan olayda 17 kişi öldü, 100'den fazla kişi kurtarıldı.
Yunanistan açıklarında göçmen gemisi battı: 17 ölü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Mora Yarımadası'nın Pilos açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Uluslararası sularda meydana gelen olayda 17 kişi öldü, 100'den fazla kişi kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

Öte yandan Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

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