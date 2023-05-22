Yunanistan seçimleri: Miçotakis'in partisi önde tamamladı; tek başına hükümet kuramadı

Yunanistan genel seçimler için sandığa gitti. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlarken tek başına hükümet kurmak için mutlak çoğunluğu elde edemedi.

Yunanistan'da resmi olmayan genel seçim sonuçlarına göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, sandıktan birinci parti olarak çıktı.

Yeni Demokrasi Partisi oyların yüzde 40,79'unu alarak mecliste 146 sandalye kazandı. Ancak bu sayı, Miçotakis'in tek başına hükümet kurmasına izin vermiyor.

Tek başına hükümet kurabilmek için toplamda 300 sandalye bulunan parlamentoda en az 151 sandalye kazanarak mutlak çoğunluğa sahip olması gerekiyordu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, ana muhalefet lider Aleksis Çipras'ın partisi SYRIZA oyların yüzde 20,06'sını alarak parlamentoda 71 sandalye kazandı.

Sandıktan en güçlü çıkan üçüncü partiyse oyların yüzde 11,51'ini alan Değişim Hareketi (PASOK-KINAL) oldu.

Bu durumda ülkenin Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde, seçimlerde en fazla oy alan üç partinin liderini sırasıyla hükümet kurmak için görevlendirecek. Her partiye koalisyon oluşturmak için üçer günlük süre verilecek.

Bu aşamada da hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı tüm siyasi parti liderlerini bir araya getirecek.

Eğer yine hükümet kurmayı başaramazlarsa, tüm partilerin katılımıyla geçici bir hükümet kurularak haziran ayında tekrar seçim yapılacak.

İkinci seçimlerde, sandıktan birinci çıkan partiye yüzde 25 ve üzeri oy alması halinde fazladan 20 sandalye verilecek. Yüzde 25'in üzerindeki her yüzde 0,5'lik oyla bir sandalye daha eklenecek ancak fazladan sandalye sayısı 50'yi geçemeyecek.

Haziran ayında tekrardan seçim yapılması halinde meclisteki sandalye dağılımı değişecek.

Liderler genel seçimler öncesi koalisyon ihtimaline sıcak bakmadıklarını açıklamıştı. Eğer bu konudaki fikirleri değişmezse, ikinci seçim kaçınılmaz olacak.

Yunanistan genel seçimlerinde pazar günü sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 19.00 itibariyle sona erdi.

Sandık başına giden seçmenler, 27 siyasi parti, 8 ittifak ve 1 bağımsız aday arasında tercih yaptı.

Yunanistan'daki seçim sistemine göre, seçmenler sadece parti ve ittifakları seçmiyor, aynı zamanda partilerin milletvekili adayları arasında da seçim yapıyor.Ülkede kayıtlı yaklaşık 9 milyon 800 bin seçmen bulunuyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimlere katılım oranı yüzde 60,81 oldu. 2019'da düzenlenen genel seçimlerde katılım oranı yüzde 58'di.