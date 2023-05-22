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Yunanistan’da dört Türk milletvekili seçildi

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Yunanistan’da dün düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Batı Trakya'dan 4 Türk aday Yunan parlamentosuna girmeye hak kazandı.
Yunanistan’da dört Türk milletvekili seçildi

Yunanistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, oyların yüzde 97,53’ünün sayıldığı seçimlerde, Rodop ilinde Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) Özgür Ferhat, PASOK Partisinden Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'ndan geçen yıl ihraç edilen İlhan Ahmet, İskeçe ilinde ise SYRİZA’dan Hüseyin Zeybek ve PASOK Partisinden Burhan Baran milletvekili seçildi.

Gümülcine’de asıl mesleği diş hekimliği olan Ferhat yaklaşık 12 bin 146 rekor bir oyla ilk defa Yunan parlamentosuna girdi.

Zeybek, Baran ve Ahmet ise önceki seçimlerde de milletvekili olarak Yunan meclisine girmişlerdi.

Ferhat, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, bölge halkı için sorumluluk bilinciyle çalışacaklarını ifade etti.

Rodop ilinde kazandıkları zaferin sadece sembolik bir anlam taşımadığını söyleyen Ferhat, “Halkımızın hür iradesinin yansıdığı bu seçimlerde azınlığımızın da bize verdiği destekle birinciliği almış durumdayız. Partime ve şahsıma gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim ve özellikle azınlığımızı en iyi şekilde temsil edeceğimiz konusunda kendimizden eminiz” dedi.

Baran da seçim sonuçlarının kendisi için sürpriz olmadığını söyleyerek, kampanya dönemini çok iyi değerlendirdiklerini belirtti.

Baran, İskeçe ilinde yeniden 2 Türk milletvekili seçildiğine işaret ederek, “İskeçe’miz için çok iyi oldu. Yine iki milletvekili çıkarmayı başardık. Bu bizim gururumuz” dedi.

Zeybek ise, SYRİZA’nın ülke genelinde arzu edilen bir sonuç alamadığını vurgulayarak, “Fakat kendi ilimizde beklediğimiz gibi azınlığımız tekrar bize güvendi. Azınlığımız için hayırlı olsun. Bugüne kadar yaptığımız gibi azınlığımızın savunuculuğunu mecliste yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ülke genelindeki 59 seçim bölgesinden 58'inde Yeni Demokrasi birinci parti olurken, sadece içerisinde Gümülcine'nin de yer aldığı Rodop bölgesinde seçim yarışını SYRIZA önde bitirdi. 

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