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Yunanistan’dan seçim yorumu: Türkiye’yle yeni gerilimlere hazırız

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Yunanistan bu pazar genel seçim için sandığa gitmeye hazırlanırken gündemin ilk sıralarında Türkiye’yle ilişkiler yer alıyor.
Yunanistan’dan seçim yorumu: Türkiye’yle yeni gerilimlere hazırız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yle ilişkilerde son dönemde yaşanan yumuşamaya rağmen gerçekçi olunması gerektiğini söyledi.

Naftemporiki gazetesine konuşan Dendias, Türkiye'nin “revizyonist çizgisinden uzaklaşarak Atina ile diyaloğa girmesini” umduğunu belirtti. Sorunların uluslararası hukuka uygun şekilde çözümünden yana olduklarını kaydeden Yunan bakan, “Yine de Yunan-Türk ilişkileri ve Kıbrıs konusunda yanılsamalara kapılacak kadar naif olmamalıyız” dedi.

Türkiye'de yapılacak seçim sonucu kurulacak her türlü hükümetle iş birliğine hazır oldukları mesajı veren Dendias, Türkiye'yle yeni gerilimlere hazır olduklarını da ifade etti.

Başta Ege adaları olmak üzere birçok başlıkta gerilim yaşayan Türkiye ve Yunanistan hattında tansiyon, 6 Şubat depremleri sonrasında azalmıştı.

Yunanistan'da pazar günü düzenlenecek seçimlerde anketlere göre iktidardaki Yeni Demokrasi partisi önde görünüyor, onu ana muhalefetteki SYRIZA takip ediyor.

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