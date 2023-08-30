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Yunanistan'ın Meriç Bölgesi 11 gündür yanıyor, New York büyüklüğünde bir alan kül oldu

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Yunanistan'ın Türkiye sınırı yakınınındaki Meriç Bölgesi'nde 11. günü geride bırakan orman yangınlarında New York kenti büyüklüğünde bir alan kül oldu.
Yunanistan'ın Meriç Bölgesi 11 gündür yanıyor, New York büyüklüğünde bir alan kül oldu

Şu ana kadar yanan alanın büyüklüğü 810 kilometrekare olarak açıklandı.

Kuzey Yunanistan yangını, Avrupa Birliği sınırlarındaki en büyük orman yangını olarak kayda geçti.

Birlik yaklaşık 500 itfaiyeci ve 11 uçaktan oluşan bir müdahale ekibini Yunanistan’a gönderdi.

19 Ağustos’ta başlayan yangınlarda ölen 20 kişinin 18’i göçmendi ve bunların ikisi de çocuk yaştaydı.

Ekathimerini gazetesi, yangınlar söndürüldükten sonra daha fazla ölü bulunabileceği endişesinin yetkililer tarafından değerlendirildiğini aktarıyor.

AFP’ye konuşan Yunan yetkililer, Dadias Milli Parkı’nın kuzey doğusunda alevlerin halen kontrol altına alınamadığını açıkladı.

Ajansa konuşan orman görevlisi Dora Skartsis, 2011 yangını sonrası yapılan tüm yenileme çalışmalarının kaybedildiğini söyledi.

Skartsis, “Devasa bir ekolojik felaketten sözediyoruz” şeklinde konuştu.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Yunanistan bölümünden Panagiota Maragou, ulusal parkın yüzde 30’unun yok olduğunu duyurdu.

Dedeağaç bölgesinde en az 4 bin koyun telef oldu.

Yuanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, orman yangınlarıyla ilgili 140 tutuklamadan 79'unun kundakçılıkla bağlantılı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği yönetimi, 28 hava aracından oluşan bir kuvveti böylesi felaketler için hazır hale getirme niyetini duyurdu.

Yunanistan’da 2018 yılında başkent Atina dışındaki orman yangınında 104 kişi ölmüştü.

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