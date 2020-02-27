  • BIST 111.295
  • Altın 328,698
  • Dolar 6,1735
  • Euro 6,7810
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Zaharova: Suriye'deki durumun kötüye gitmesinin temel nedenlerinden biri Rus-Türk mutabakatlarının uygulanmaması

» »
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'deki durumun kötüye gitmesinin temel nedenlerinden birinin Rus-Türk mutabakatlarının uygulanmaması olduğunu ifade etti.
Zaharova: Suriye'deki durumun kötüye gitmesinin temel nedenlerinden biri Rus-Türk mutabakatlarının uygulanmaması

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Suriye'deki durumun kötüye gitmesinin nedeni olarak Rus-Türk mutabakatlarının uygulanmamasını gösterdi.

Zaharova, "Suriye'de tüm dikkatler İdlib'e çevrilmiş durumda. İdlib, Heyet Tahrir el-Şam'ın kalesi haline geldi. Bunun temel nedenlerinden biri olarak 17 Eylül 2018 tarihli Rus-Türk mutabakatının uygulanmamasını görüyoruz. 9 Ocak'ta başlayan ateşkes rejimine rağmen militanlar yakınlardaki yerleşim yerlerine, Suriye ordusu mevzilerine ateş açmaya devam etti" dedi.

Zaharova, İdlib konulu Rus-Türk görüşmelerinin bugün Ankara'da devam edeceğini kaydederek, İdlib'deki durumla ilgili tüm konuların masaya yatırılacağını belirtti.

'Almanya ve Fransa'nın İdlib görüşmelerine dahil edilmesi amacına uygun değil'

Zaharova, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib görüşmelerinin Almanya ve Fransa'nın dahil edilerek sürdürülmesini amaca uygun bulmadıklarını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran Cumhurbaşkanı: ABD yönetimi korku virüsü yaymaya çalışıyor26 Şubat 2020 Çarşamba 16:19
  • Netanyahu'dan Kudüs'ün doğusuna 3 bin 500 konut inşa etme talimatı25 Şubat 2020 Salı 16:36
  • Son dakika… İran’da Sağlık Bakanı yardımcısında da corona çıktı25 Şubat 2020 Salı 14:58
  • Devrik Mısır lideri Mübarek 91 yaşında öldü25 Şubat 2020 Salı 14:07
  • Kremlin: İdlib konulu çok taraflı görüşmeler için hazırlıklar sürüyor25 Şubat 2020 Salı 12:58
  • Rusya, dörtlü Suriye zirvesine kapıları kapadı25 Şubat 2020 Salı 12:40
  • Sadr'dan Barzani'ye "Peşmerge Ve Haşdi Şabi'yi Lağvedelim" Çağrısı25 Şubat 2020 Salı 11:33
  • ABD Ve İsrail Heyetleri Batı Şeria'daki Bölgelerin İlhakı İçin Toplandı25 Şubat 2020 Salı 10:29
  • Türk topçu ateşinde 9 Suriye askeri öldü25 Şubat 2020 Salı 10:21
  • SANA: Suriye hava savunması, Şam semalarındaki 'düşman hedeflere' karşılık verdi25 Şubat 2020 Salı 10:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti