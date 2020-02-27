Zaharova: Suriye'deki durumun kötüye gitmesinin temel nedenlerinden biri Rus-Türk mutabakatlarının uygulanmaması

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Suriye'deki durumun kötüye gitmesinin nedeni olarak Rus-Türk mutabakatlarının uygulanmamasını gösterdi.
Zaharova, "Suriye'de tüm dikkatler İdlib'e çevrilmiş durumda. İdlib, Heyet Tahrir el-Şam'ın kalesi haline geldi. Bunun temel nedenlerinden biri olarak 17 Eylül 2018 tarihli Rus-Türk mutabakatının uygulanmamasını görüyoruz. 9 Ocak'ta başlayan ateşkes rejimine rağmen militanlar yakınlardaki yerleşim yerlerine, Suriye ordusu mevzilerine ateş açmaya devam etti" dedi.
Zaharova, İdlib konulu Rus-Türk görüşmelerinin bugün Ankara'da devam edeceğini kaydederek, İdlib'deki durumla ilgili tüm konuların masaya yatırılacağını belirtti.
'Almanya ve Fransa'nın İdlib görüşmelerine dahil edilmesi amacına uygun değil'
Zaharova, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib görüşmelerinin Almanya ve Fransa'nın dahil edilerek sürdürülmesini amaca uygun bulmadıklarını belirtti.
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