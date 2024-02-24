Zahra'da kavga çıkaran 20 kişi mahkemeye çıkarılıyor

Lefkoşa’nın son dönemlerinde en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak’ta önceki gece meydana gelen ve infiale neden olan kavga olayı ile ilgili olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ekipleri mesai saati gözetmeksizin soruşturma yürütmeye dev

Lefkoşa’nın son dönemlerinde en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak’ta önceki gece meydana gelen ve infiale neden olan kavga olayı ile ilgili olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ekipleri mesai saati gözetmeksizin soruşturma yürütmeye devam ediyor.

Önceki gece itibari ile devam eden ve yaklaşık 100 kişinin sorgulandığı ve 20 kişinin tutuklandığı olayda polis ekipleri her ayrıntıyı özenle inceliyor.

Konu ile ilgili olarak kamera görüntülerinin incelemesine devam ediliyor. Tutuklanan 20 kişi bugün nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarılacak.