  • BIST 3.350,72
  • Altın 972.226
  • Dolar 18.2694
  • Euro 18.2154
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da toplu mezar bulunduğunu açıkladı

» »
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yaklaşık bir hafta önce Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da toplu mezar bulunduğunu bildirdi.
Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da toplu mezar bulunduğunu açıkladı

A-AA+

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yaklaşık bir hafta önce Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesine bağlı İzyum'da toplu mezar bulunduğunu bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harkiv bölgesindeki İzyum'da bir toplu mezar yeri bulundu. Gerekli incelemeler sürüyor. Yarın çok ve daha net bilgiler olacak." ifadesini kullandı.

Uluslararası ve Ukraynalı gazetecilerin bugün İzyum'a gideceğini aktaran Zelenskiy, "Dünyanın neler olduğunu ve Rus işgalinin nelere yol açtığını görmesini istiyoruz. Önce Buça, sonra Mariupol, şimdi de İzyum. Rusya her yerde ölüm bırakıyor. Bundan sorumlu tutulmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinden geri alındıktan sonra İzyum'da bulunan bir toplu mezarda 440 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma çıktı13 Eylül 2022 Salı 13:23
  • Zelenskiy: Eylül ayında Rusya’dan 6 bin kilometrekareyi geri aldık13 Eylül 2022 Salı 13:11
  • Almanya hedefini açıkladı: Avrupa’nın askeri gücü olmak13 Eylül 2022 Salı 11:35
  • Paşinyan, Putin ve Macron ile görüştü13 Eylül 2022 Salı 08:32
  • Barış Gücü Misyonu’nun Bosna’daki görev süresi BMGK’da oylanacak13 Eylül 2022 Salı 08:30
  • Almanya Cumhurbaşkanı: İnsanlar yakında evlerini kaybedebilir12 Eylül 2022 Pazartesi 14:15
  • Rusya’dan uzay uyarısı: ABD uydusu parçalanıyor12 Eylül 2022 Pazartesi 13:34
  • İsveç’te sandık çıkış anketleri açıklandı: Sosyal Demokrat Parti birinci12 Eylül 2022 Pazartesi 13:15
  • Avrupa’daki gıda üreticileri destek istedi12 Eylül 2022 Pazartesi 12:43
  • Ukrayna 40 yerleşim biriminin kontrolünü yeniden sağladı12 Eylül 2022 Pazartesi 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti