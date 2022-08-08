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“Zenginlerin hapishanesi” gibi görünen sanat eseri infial yarattı

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Sosyal medya kullanıcıları, seyircilerin "süper zenginlerin hapishanesi" olarak adlandırılan ve yarı çıplak erkek ve kadınları izlemesine izin veren kapalı plajı görünce dehşete kapıldı.
“Zenginlerin hapishanesi” gibi görünen sanat eseri infial yarattı

“Sun & Sea: Operatic” adlı ilginç bir eser, kapalı bir plajı, sanatsal bir eser olarak çeşitli sanat galerilerine taşıyor.

Daily Star’ın haberine göre, etkinliğin görsellerinde yetişkinlerin şezlong ve havluların üzerinde uzandığı, çocukların ise oyuncakları yarı gömülü halde kumda oynadığı görülüyor.

Bununla birlikte, ürkütücü bir şarkı söyleyen bir kadının da yer aldığı önizleme yüzünden bazı insanlara yanlış izlenim vermiş gibi görünüyor.

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ÇOK İLGİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılarının dikkat çeken yorumları arasında, “İçeride toplanmış insanlar var ve bazı insanlar onları sahildeymiş gibi izliyor ama plajda değiller, içinde kum olan bir binadalar.”

“Şüphesiz, bu hayatım boyunca gördüğüm en tuhaf görüntü olmalı… Oldukça çılgın, oldukça vahşi, oldukça güzel.”

“Daha çok ‘süper zenginler için bir hapishane’ gibi görünüyor.”

“Burası sadece belirli insanları dışarıda tutmak için bir yer. Bu, bir halk olarak ne kadar geri kaldığımızı gösteriyor” cümleleri yer aldı.

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Sergilenen eser, Reykjavik, Moskova ve Londra’da oldukça iyi eleştiriler aldı ve Helsinki, Barselona ve Lizbon’a gitmeye hazırlanıyor.

Etkinliğin resmi açıklamasında da, “Plajda bir öğleden sonraya yukarıdan tanık olmak, bizimle gezegenimiz arasındaki ilişkinin büyüleyici bir keşfini ortaya koyuyor” cümleleri yer alıyor.

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