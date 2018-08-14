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'0 euro'luk Karl Marx banknotları peynir ekmek gibi kapışılıyor

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Karl Marx'ın doğum yeri Trier'in, Marksizmin babasının 200. doğum günü şerefine çıkardığı '0 euro'luk hatıra paraları 'best seller' oldu. Fiyatı 3 euro olan banknotlardan bugüne dek 100 binden fazla satıldı.
'0 euro'luk Karl Marx banknotları peynir ekmek gibi kapışılıyor

Trier, Almanya'nın en eski şehri olması kadar gelmiş geçmiş en önemli filozoflardan Karl Marx'ın doğum yeri olarak da tanınıyor. Trier'in 5 Mayıs 2018'in Marksizmin babasının 200. doğum günü olması şerefine çıkardığı hatıra paraları, kente epey 'kapital' getirdi.

Siyaset bilimci, iktisatçı Karl Marx'ın resminin bulunduğu '0 euro' yazılı banknotlar tanesi 3 euro'dan satıştaydı. Dün itibarıyla satılan Marx parası adedinin 100 bini geçtiği açıklandı.

'BU KADAR POPÜLER OLMASINI KİMSE BEKLEMİYORDU'

Kentin turizm ve pazarlama temsilcisi Hans-Albert Becker, Marx parasının turistler kadar kolleksiyoncular nezdinde de 'bestseller' olduğunu belirtti.

Becker, kaliteli kağıda mor baskılı, gerçek seri numaralı banknotlar için ''Kimse bu kadar popüler olmasını beklemiyordu. Ama hatıra ve hediyelik paralar arasında en çok satan haline geldi'' dedi.

EN ÇOK ÇİN'DEN SATIN ALINDI

40'dan fazla ülkeye sattıkları banknotların en çok Asya'da kapışıldığını belirten Becker, ''Sadece 30.000'ini Çin'e sattık'' bilgisini verdi. Marx, Çin'de iktidardaki Komünist Parti'nin ideolojik rehberi kabul ediliyor.

İNTERNETTE AÇIK ARTIRMADA

Bir müşteriden 100'den fazla sipariş aldıkları durumlar olduğunu aktaran Becker, şirketlerin bunları alıp çalışanlarıne hediye olarak dağıttığını ya da bazı alıcıların bunları internette fahiş fiyata açık artırmaya çıkardığını belirtti.

Marx parasının eBay gibi sitelerde 1000-3000 euro arasında satışa çıkmış görmek mümkün.

ÖZEL GÜNLER İÇİN 0 EURO BANKNOTU TUTTU

Özel günlerde 0 euro banknotlarının çıkarılmasının fikir babası Fransız girişimci Richard Faille. Paris Mint ile birlikte tasarımladığı hediyelik madalyaların 60 milyon adet satmasından esinlenen Faille, 2015'te gerçeğinden ayırt etmesi çok zor olan üstün kalitede hediyelik banknot işine girmiş. 

ORJİNALİNDEN FARKSIZ

Sputnik'e ''Her yıl kültürel ve turistik manzarayı tüm çeşitliliğiyle yansıtan bir koleksiyon yaratmaya çalışıyoruz'' diyen Faille, üstün kalite hediyelik banknotlarının filigrandan holografik korumaya, dokunarak okuma işaretlerinden morötesi ışık altında görünürlük etkisine kadar normal banknotların tüm karakteristiğine sahip olduğunu belirtti.

Faille'in Protestan Reformasyo'nun 500. yıldönümü için tasarladığı Martin Luther banknotları da yüz binlerce satmıştı.

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